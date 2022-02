San Marino for the children: inaugurata la scuola "Graziani Graziana" di Mponda

A poco più di un anno dall’avvio del lavori, il 14/02/2022 è stata inaugurata nel villaggio di Mponda (Malawi) la nuovissima scuola “Graziani Graziana Mponda School , l’ultimo progetto che l’Associazione San Marino for the Children onlus ha realizzato in Malawi in collaborazione con la Fondazione Graziani Graziana. Questa nuovissima scuola primaria è composta da dieci nuove aule scolastiche molto ampie e tutte dotate banchi e panche; sono state inoltre ristrutturate le aule già esistenti, è stata realizzata una nuova grande biblioteca e nuove case per gli insegnanti che garantiranno la supervisione di tutta la scuola. Tutta la scuola è stata inoltre recintata per garantire protezione alle strutture e agli studenti; al centro è stato anche realizzata una grande area ricreativa e sportiva affinché gli studenti possano avere un loro spazio di condivisione e gioco. Sono più di 4300 gli studenti di Mponda che saranno accolti in questa nuovissima scuola dedicata a Graziani Graziana.

La scuola Graziani Graziana di Mponda diventa la sesta scuola che questa Associazione ha realizzato in Malawi ed è la seconda scuola che nasce grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione Graziani Graziana; nel 2018 infatti alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino era già stata inaugurata la scuola “Graziani Graziana Balaka School“ sita nel villaggio di Balaka (Malawi). Queste due scuole che ora portano il nome di Graziani Graziana sono ora un vero punto di riferimento per l’istruzione di migliaia di giovani studenti del Malawi.

Grazie al prezioso contributo e al sostegno della Fondazione Graziani Graziana nasce ora questa nuova scuola “Graziani Graziana Mponda School “, davvero la realizzazione di un nuovo miracolo in uno dei paesi più poveri al mondo, ed oggi in questa scuola splende la bandiera della Repubblica di San Marino. Alla Fondazione Graziani che ha sempre rinnovato il proprio sostegno alla nostra Associazione il nostro più grande grazie di cuore a nome di tutti questi bambini che meritano davvero di più. In questo nuovo anno 2022 l’Associazione San Marino for the Children onlus compie 15 anni; vogliamo proseguire questo nostro cammino in Malawi con la stessa gioia ed entusiasmo dei primi giorni, ricominciando sempre e ancora da quei valori che sono alla base della storia della Repubblica di San Marino, una storia che da sempre parla accoglienza, di pace e di solidarietà. Su questi valori vogliamo proseguire questo nostro cammino verso l’infanzia più povera ed emarginata del mondo.

