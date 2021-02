San Marino for the Children: lettera dal Malawi

Carissimi,

condividiamo con voi questa commovente lettera che ci è arrivata dal Malawi Lunedì 8 Febbraio 2021. Ci racconta il Malawi di oggi che - come tanti altri stati africani - è troppo fragile per combattere da solo il Covid.

Malawi, 8 Febbraio 2021 ,

Abbiamo tanto atteso l’otto Febbraio sperando che le scuole riaprissero dopo tre settimane di vacanze forzate.

La speranza era che il passato fosse relegato solo a un ricordo, come lo era stato lo scorso anno quando il Covid-19 era un racconto lontano. Avevamo fatto la novena a Santa Bakita , la schiava sudanese diventata santa nell’anno 2000.

La realtà ora è molto più difficile. E non solo le scuole non riaprono ma è tutto il vissuto che si va facendo più vago e più pauroso. Fanno paura i funerali celebrati lo stesso giorno e senza la bara, fanno paura i test/tamponi che nessuno vuole fare, fa paura il paziente che rifiuta di andare in ospedale. Il Malawi, il caldo cuore dell’Africa vive una stagione che racconta di dottori, insegnanti, parlamentari, giornalisti portati via con storie che sempre più assomigliano ai vostri racconti dello scorso anno. E in aggiunta gli ospedali rimangono vuoti.



S01Y.V2 – una nuova sigla

E’ il nome del Virus venuto dal Sud Africa e in grande diffusione in Malawi. Mentre gli sforzi del Ministero della Salute per assicurarsi la possibilità di ricevere il vaccino sono esemplari il Presidente della Repubblica del Malawi ha confermato che il tipo di vaccino AstraZeneca che è stato scelto per il prezzo abbordabile rispetto agli altri 7 vaccini offre una copertura del 50-65% ,” una copertura sufficiente a salvare migliaia di persone”.

Quanto impiegherà la distribuzione del vaccino ?

Il sud Africa che ha importato un milione di AstraZeneca ha interrotto la sua somministrazione perché non sembra di grande aiuto nei confronti della variante SudAfricana. All’inizio dava una protezione del 75% mentre ora studi condotti dicono sia solo del 22%. L’esempio del Sud Africa influenzerà molto il Malawi e il suo programma di vaccinazione che è visto come essenziale dal Ministero della Salute a fronte di un tasso di mortalità superiore al 3.1% troppo alto anche rispetto agli altri paesi che generalmente rimangono sotto il 2.2%. Il vaccino di Oxford dicono potrebbe essere adeguato alla variante SudAfrcana per il prossimo autunno quando anche in Malawi sarà inverno e la diffusione sarà in aumento.



Padre Piergiorgio Gamba – missionario in Malawi



Da questa pandemia sarà possibile uscirne solamente insieme, aiutandoci a vicenda. Grazie di cuore per il vostro sostegno!









