San Marino for the children: partita di beneficenza per i 15 anni

Nel mese di Aprile 2022 l'Associazione San Marino for the Children onlus ha compiuto quindici anni di attività! In occasione di questa ricorrenza stiamo organizzando una manifestazione sportiva che si terrà Domenica 12 Giugno 2022 al Campo Sportivo di Serravalle. Questo evento, che vuole essere soprattutto portavoce di messaggi di solidarietà e di pace, con l’Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, si aprirà verso le ore 16.30 con una partita di calcio categoria “ pulcini “. Alle ore 17.45 ci sarà una cerimonia di apertura con l’esibizione della Federazione Sammarinese Sbandieratori insieme a musici e figuranti e poi a seguire una coreografia di bambini con un messaggio di pace che accompagneranno l’ingresso dei giocatori della partita di calcio. Alle 18.00 inizierà la partita di calcio tra giocatori di calcio sammarinesi categoria “Over” , con la partecipazione dei campioni sportivi Manuel Poggiali -campione del mondo moto gp – di Massimo Bonini, Sergio Floccari e Simone Barone ed i calciatori Veterani Bologna A.S. Il ricavato di questa manifestazione sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti di solidarietà a favore dell’infanzia del Malawi e in particolare ora a favore anche dell’Ucraina. PACE E SOLIDARIETA’ sono le parole che rappresentano questo evento ed anche il nostro impegno di questi nostri 15 anni; queste parole sono il nostro impegno e l’invito che rivolgiamo a tutti voi per costruire insieme un futuro che non lasci indietro nessuno.

cs San Marino for the Children