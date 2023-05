San Marino for the Children: Raccolta fondi alluvione Emilia-Romagna

Carissimi,

l'impressionante disastro che si è abbattuto in questi giorni sull’Emilia Romagna ha avuto un bilancio drammatico con più di 14 persone decedute, oltre 20 mila sfollati e danni economici incalcolabili. In poco meno di due giorni ha piovuto quanto dovrebbe piovere in poco più di sei mesi.

Anche noi abbiamo deciso di fare la nostra parte, tanti hanno chiesto di poter inviare aiuti ed in collaborazione con la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro intendiamo riparare le aule della scuola media Piero Maroncelli - che ha sede in Via Lunga di Forlì - ed i locali del doposcuola S.Filippo Neri - che ha sede in Via Firenze sempre a Forlì- gravemente danneggiati dall'alluvione.

I locali di queste due strutture infatti - che consentono l'istruzione a molti bambini di quelle zone - sono stati inondati da acqua e fango a causa dell'alluvione ed hanno necessità di essere completamente ripristinati. Per poter aiutare gli studenti di queste due strutture come Associazione San Marino for the Children onlus abbiamo deciso di avviare una RACCOLTA FONDI PER L'ALLUVIONE tramite questo speciale conto corrente senza spese:

RACCOLTA FONDI ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA

IBAN : SM 69 S 06067 09803 000030155777

Conto corrente intestato : Associazione San Marino for the Children onlus

Causale : alluvione emilia-romagna

Stiamo anche valutando anche una spedizione di beni di prima necessità , di cui vi aggiorneremo in una prossima nostra comunicazione.

Grazie sempre per la vostra generosità ed attenzione, davvero il nostro più grande grazie di cuore.

Comunicato stampa

San Marino for the Children

