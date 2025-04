San Marino for the Children: Vi aspettiamo sabato 3 maggio 2025 a Locomix

Sabato 3 maggio 2025 alle ore 21.00 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore (RSM) ci sarà la 18esima edizione di Locomix . Locomix è il concorso dedicato ai comici emergenti, che torna per regalare risate e scoprire nuovi talenti della comicità. Organizzato dall'Associazione Locomotiva con la collaborazione della Compagnia Fratelli di Taglia, l'evento vedrà 6 concorrenti in gara votati dal pubblico e giuria. Special Guest della serata direttamente da Zelig Virgigno con la gn . La serata sarà allietata dalle incursioni del duo sammarinese-cesenate Marco Tamagnini e Gianni Bardi. Sarà una serata ricca di talenti e stili comici, ma anche dedicata alla solidarietà ; durante questo evento infatti sarà possibile sostenere i progetti che questa nostra Associazione San Marino for the Children onlus ha avviato a favore dell'infanzia più povera ed emarginata del Malawi.

È possibile acquistare i biglietti di ingresso a questa serata solo in prevendita sul sito internet https://www.liveticket.it/locomix

Vi aspettiamo Sabato 3 Maggio 2025 a Locomix! Grazie di cuore!

San Marino for the Children

