San Marino fra gli Stati firmatari della dichiarazione congiunta "New York Call"

Nell’ambito della Conferenza Internazionale di Alto Livello sulla risoluzione pacifica della questione palestinese e sull’implementazione della soluzione dei due Stati, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha aderito alla Dichiarazione Congiunta proposta dalla Francia e sostenuta da altri tredici Ministri degli Esteri dei Paesi partecipanti. Il documento, denominato New York Call, esorta tutti i Paesi ad avviare il processo di riconoscimento dello Stato di Palestina. La stessa Dichiarazione, firmata anche da San Marino, incoraggia coloro che non lo abbiano ancora fatto a instaurare relazioni diplomatiche con Israele e ad avviare un dialogo per favorirne l'integrazione regionale. Il Ministro degli Esteri francese, S.E. Jean-Noël Barrot, ideatore della proposta, ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno del Segretario di Stato Beccari, tra i primi ad aver sostenuto con convinzione ai contenuti della New York Call. Il documento incarna pienamente i principi fondanti delle Nazioni Unite, sempre difesi da San Marino, a partire dal diritto all’autodeterminazione dei popoli, lo stesso che ha reso possibile la nascita dello Stato di Israele e che deve essere riconosciuto anche al popolo palestinese. Due popoli, due Stati, che possano convivere fianco a fianco in pace, sicurezza e reciproco rispetto. A margine della Conferenza, Beccari ha avuto colloqui con numerosi omologhi, durante i quali ha illustrato la posizione sammarinese e confermato la volontà di attuare gli impegni assunti, in linea con l’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale lo scorso 15 maggio. Nel corso degli incontri bilaterali, il Primo Ministro palestinese, S.E. Mohammed Mustafa, e il Ministro degli Esteri, S.E. Aghabekian Varsen, hanno espresso viva gratitudine alla Repubblica di San Marino per il chiaro e concreto sostegno offerto attraverso la firma della New York Call, nonché per il percorso già avviato verso il riconoscimento dello Stato palestinese. “È stata un’occasione di grande rilevanza per la comunità internazionale – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – poter avviare un confronto forte, determinato e stringente nell’ambito delle Nazioni Unite e stabilire i futuri passi da compiere per sostenere le legittime esigenze del popolo palestinese, non più rinviabili. Sono orgoglioso di essere tra i firmatari di un impegno condiviso che riconosce l’urgenza di porre fine a un’intollerabile tragedia umana e allo stesso modo di aver dato modo a San Marino di potersi distinguere per il consenso unanime espresso dal Consiglio con il proprio ordine del giorno che non è passato inosservato nell’ambito della conferenza.”

c.s. Segretario di Stato per gli Affari Esteri