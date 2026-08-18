“San Marino Goodbye-Balamondo World Music Festival” di Mirko Casadei il 19 e 20 agosto al Campo Bruno Reffi dalle ore 21:00

“San Marino Goodbye-Balamondo World Music Festival” di Mirko Casadei il 19 e 20 agosto al Campo Bruno Reffi dalle ore 21:00.

È stato presentato questa mattina, 18 agosto 2026, nel corso di una conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo, l’evento in programma nelle serate del 19 e 20 agosto dal titolo “San Marino Goodbye-Balamondo World Music Festival”, due appuntamenti all’insegna della grande musica e di suggestive contaminazioni sonore.

L’iniziativa, realizzata con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e la collaborazione dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, si svolgerà presso il Campo Bruno Reffi con inizio alle ore 21:00, secondo il seguente programma:

Mercoledì 19 agosto grande protagonista della serata il grande concerto della Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, che proporrà un viaggio musicale che intreccia tradizione e innovazione.

Parteciperanno allo show anche i bambini della Scuola Elementare “l’Olmo” di Montegiardino, coinvolti durante l’anno scolastico in un progetto all’insegna della musica e della tradizione da Mirko Casadei.

Giovedì 20 agosto: a salire sul palco Marco Ligabue, fratello del celebre Luciano, insieme alla Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, per una serata di grandi cover, energia e innesti musicali.

Il “San Marino Goodbye-Balamondo Festival nasce dall’intuizione di Mirko Casadei, da venticinque anni sul palco, figlio d’arte che ha saputo raccogliere con sensibilità e coraggio l’eredità del padre Raoul Casadei, indiscusso “Re del Liscio” ed eterno simbolo della musica romagnola.

Mirko ha trasformato la celebre tradizione identitaria e artistica simbolo della Romagna e del suo spirito, in un terreno fertile di sperimentazioni, reinterpretandola con nuove contaminazioni e linguaggi contemporanei.

In questo modo, l’eredità paterna non solo viene custodita, ma si rinnova e si proietta verso il futuro, rendendo il Festival un ponte tra memoria e innovazione.

Dichiarazioni istituzionali:

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo

Questo evento rappresenta per la Repubblica di San Marino un’occasione preziosa di omaggio alla tradizione con un forte anelito al futuro, un vero incontro tra linguaggi musicali diversi. La scelta di ospitare questa manifestazione al Parco Bruno Reffi conferma la volontà della Segreteria di Stato per il Turismo di sostenere eventi che sappiano unire tradizione e innovazione, offrendo al pubblico esperienze autentiche e di valore. Il Festival diventa un laboratorio a cielo aperto di contaminazioni sonore, foriero di rafforzare l’attrattiva culturale e turistica del nostro Paese. riconoscendo nella musica un potente strumento di promozione e di coesione sociale.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

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