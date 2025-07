San Marino Goodbye: la musica del cuore che unisce generazioni e territori

Il 18 luglio a Campo Bruno Reffi torna l’evento che celebra il liscio e le radici della musica popolare italiana. Un intreccio tra tradizione e cantautorato promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino.

San Marino si prepara ad accogliere una delle serate più attese dell’estate 2025: San Marino Goodbye, l’evento che rende omaggio alla musica tradizionale romagnola e al suo profondo legame con la nostra cultura. Organizzata e fortemente voluta dalla Segreteria di Stato per il Turismo, la manifestazione non è solo un appuntamento musicale, ma un’espressione autentica di identità, memoria collettiva e promozione delle radici.

Il festival prende ispirazione dalla celebre canzone “San Marino Goodbye” dell’Orchestra Casadei, simbolo di un’epoca in cui la musica era capace di unire piazze, storie e generazioni. Sarà proprio Mirko Casadei Popular Folk Orchestra ad aprire la serata con lo spettacolo “Giramondo… sulla via Emilia direzione 100”, un tour speciale che celebra i 50 anni del brano “Giramondo”, lanciato da Raul Casadei al Festivalbar nel 1975. Un viaggio musicale che attraversa tradizione e innovazione, con tutta l’energia coinvolgente del liscio e della musica popolare italiana.

A seguire, il palco ospiterà Alberto Bertoli con la sua “Bottega Bertoli”, per un concerto che fonde il ricordo delle canzoni immortali del padre Pierangelo Bertoli con brani originali e inediti. Un’occasione per ascoltare parole che parlano ancora oggi al cuore, tra emozioni nuove e poesia senza tempo.

Il gran finale sarà un incontro musicale tra Casadei e Bertoli, una contaminazione creativa tra liscio e cantautorato: due linguaggi apparentemente lontani, ma uniti dalla stessa vocazione alla condivisione e all’amore per le proprie radici.

Con questo evento, la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e l’Ufficio del Turismo confermano il loro impegno nella valorizzazione della memoria e delle tradizioni popolari, riconoscendo nella musica un potente strumento di promozione del turismo e di coesione sociale. San Marino Goodbye è più di un concerto: è una festa dell’identità, capace di parlare al presente con la voce del passato, e di costruire ponti tra le generazioni.

L’appuntamento è per il 18 luglio, ore 21.00, a Campo Bruno Reffi. L’ingresso è gratuito. Un’occasione da non perdere per vivere insieme una serata di musica, emozioni e storia condivisa.



Dichiarazioni:

Alan Gasperoni Segretario Particolare della Segretaria di Stato per il Turismo:” Questo evento è stato fortemente voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo per celebrare un genere che ben rappresenta e identifica la Romagna e San Marino, il liscio. L’evento gratuito, aperto a tutti, si svolgerà domani sera al Campo Bruno Reffi, l’affluenza è sempre stata ottima e siamo certi sarà così anche quest’anno.”

Annachiara Sica Dirigente dell’Ufficio del Turismo:” Siamo davvero felici di dare il via a questo Festival "San Marino Goodbye", un evento che unisce tradizione, musica e identità culturale nel segno del liscio romagnolo. Ispirato alla mitica canzone di Raoul Casadei, questo evento vuole essere una festa popolare, allegra e coinvolgente, proprio come lo spirito della nostra terra. San Marino, con la sua unicità e la sua tradizione di accoglienza, è la cornice perfetta per far vivere e rivivere il liscio in tutte le sue forme!"

Mirko Casadei – Orchestra Casadei:” Il legame che lega la mia famiglia a San Marino è di vecchia data, celebrato dalla canzone San Marino Goodbye, la prima canzone scritta da Raoul Casadei. Quest’anno ho coinvolto la band di Bertoli, Alberto figlio del grande Pierangelo, anche lui garantisce la tradizione di famiglia, proponendo canzoni storiche del padre e i suoi brani inediti.”



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

