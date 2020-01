San Marino Green Festival a Verona con Ecocircus

Domenica 26 gennaio a San Bonifacio in provincia di Verona, il San Marino Green Festival ha accompagnato idealmente lo spettacolo magico comico dedicato all'ambiente "Ecocircus". Lo spettacolo è terminato con una magica apparizione di una piccola quercia che sarà poi piantata in prossimità del teatro. È proprio questo gesto simbolico il trait union fra Ecocircus e l’ecofestival sammarinese che - nella sua edizione del 2020 dal 26 al 28 giugno a Borgo Maggiore - ripropone nel suo programma “Progetto Flora adotta un albero”, iniziativa che lo scorso anno ha portato "all'adozione" e alla piantumazione di oltre cento piante autoctone lungo il perimetro del campo da golf di Faetano. “D'ora in avanti, alla fine di ogni spettacolo di Ecocircus verrà piantumato un albero!” afferma Luca Regina, ideatore di Ecocircus amico e testimonial del San Marino Green Festival.



