San Marino Green Festival: "Date da bere agli assetati" Da San Marino Green Festival un appello a far fronte agli effetti della siccità sulla vita degli animali selvatici.

San Marino Green Festival: "Date da bere agli assetati".

In tale micidiale congiuntura di siccità e alte temperature così prolungate, i corsi d'acqua e gli invasi risultano prosciugati. E così gli animali selvatici soffrono in maniera anche fatale la mancanza di acqua. Si fa appello alle persone di buona volontà che vivono in campagna o a ridosso dei boschi, di offrire acqua agli animali in appositi contenitori. Infine facciamo il possibile per eliminare gli sprechi e impariamo a fare un utilizzo oculato dell'acqua, bene fondamentale all'espletamento di tutte le forme di vita sul pianeta, ma sempre più a rischio in tempi di criticità climatiche così conclamate.

c.s. San Marino Green Festival

