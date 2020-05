San Marino Green Festival: l'esperienza del turismo, il turismo dell'esperienza

Era difficile fino a poco tempo fa pensare che da una videoconferenza in diretta facebook potessero emergere tutta la magia e il fascino, ma anche le potenzialità turistiche di un intero territorio. E invece l’entusiasmo del team del San Marino Green Festival ha prodotto il risultato sperato: una diretta ricca di contenuti verbali ma anche visivi, spunti di vario genere, presenze diversificate e vivaci, tutti elementi necessari a costruire un progetto di promozione del Montefeltro agile e comprensivo. Erano presenti i sindaci dei quattro comuni protagonisti dell’Otrefestival di quest’anno: Pennabilli, Verucchio, Monte Cerignone e Sassocorvaro Auditore, oltre ai Segretari di Stato al Territorio e agli Interni della Repubblica di San Marino, a testimonianza di un territorio comprendente due vallate, il Marecchia e il Conca, e che si estende in due regioni, Romagna e Marche. Tutte caratteristiche che lo definiscono ma che devono essere superate perché funzioni un percorso comune di promozione e sviluppo del turismo lento, esperienzale, rispettoso dei luoghi e delle persone. Non dimentichiamo infatti il taglio particolare che il SMGF ha dato all’evento: protagonista deve essere sempre la sostenibilità ambientale, la consapevolezza che viviamo una crisi climatica globale, e con essa dobbiamo confrontarci in tutte le scelte che facciamo.

c.s. San Marino Green Festival