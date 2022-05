San Marino Green Festival: lanciati vero un futuro green Il San Marino Green Festival presenta la sua quarta edizione e raddoppia sul Montefeltro. Sarà anche l'occasione di parlare di percorsi sulla cultura della sostenibilità portati avanti da istituzioni, grandi aziende, istituti bancari.

Mercoledì 25 maggio alle ore 11,00 presso la Casa del Castello di Città, il San Marino Green Festival presenterà la sua quarta edizione dal titolo “Il mondo come giardino”, in programma il prossimo 24 e 25 giugno nel Centro Storico. Sarà l’occasione di svelare le iniziative e gli ospiti dell’edizione, ma anche di fare un breve bilancio di questi primi 4 anni, tre dei quali in pieno clima pandemico, alla presenza di giornalisti, istituzioni, sponsor e cittadini (nella foto un'immagine della prima edizione). E ancora di raccontare come le Istituzioni sammarinesi interpretano la transizione ecologica e l'Agenda 2030 dell'ONU e del greenwashing, fenomeno sempre più cavalcato da aziende e istituti di credito anche del territorio sammarinese. E, infine, per introdurre il Montefeltro Green Festival, che si terrà in alta Valmarecchia il 24 e 25 settembre. Interverranno rappresentanti di realtà virtuose anche dai territori limitrofi, oltre al Capitano di Castello Tomaso Rossini, che con la propria Giunta, ha aderito fattivamente all’iniziativa ospitando presso la Casa del Castello una mostra del festival. Sarà anche l’occasione per parlare dei Cenacoli della Sostenibilità, incontri con cadenza mensile riservati a sponsor e sostenitori del festival, serate conviviali nella collaudata formula formativa-ricreativa. L’intento, spiega Gabriele Geminiani direttore del festival, “è quello di creare le giuste condizioni per far incontrare e conoscere fra loro quelli che abbiamo definito "imprenditori differenti", accomunati da una grande sensibilità nei confronti dei temi dell’ambiente e della sostenibilità e, soprattutto, del futuro delle giovani generazioni. Nostra intenzione sarà quella di premiare i nostri fedeli compagni di viaggio con forme di marketing referenziale in cui il festival stesso si pone come referente. E' per tale motivo che, nonostante le difficoltà economiche che ci attanagliano, ci prendiamo il lusso di sceglierci gli sponsor: non potremmo mai testimoniare per un banca o un'azienda in cui non crediamo”. Il primo Cenacolo si terrà mercoledì 29 giugno a Podere Lesignano, realtà da sempre vicino al festival e sede degli Ortiperlapace, iniziativa nata in collaborazione con il San Marino Green Festival.

