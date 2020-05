San Marino Green Festival: viaggiare nel Montefeltro Un evento online del San Marino Green Festival per la promozione del turismo di prossimità

Lanciare un turismo lento, sostenibile, che si avvicina in punta di piedi alla Natura e ai capolavori artistici nascosti nel nostro entroterra, è l’obiettivo di OLTREFestival. L’evento in diretta dalla pagina FB del San Marino Green Festival giovedì 21 maggio alle ore 17.00, riunisce l’antica Repubblica - presente con i suoi Segretari di Stato per il Territorio, Stefano Canti e per gli Interni Elena Tonnini - e i comuni di Verucchio, Monte Cerignone, Sassocorvaro Auditore e Pennabilli attorno a un tavolo di lavoro virtuale fortemente sentito nel post pandemia. Il programma dell’incontro, quasi una piccola kermesse, pur ruotando attorno alla collaborazione delle cinque entità territoriali - unite nel promuovere un Montefeltro tutto da visitare - si avvarrà anche del contributo di esperti del settore e non, spezzoni di documentari, siparietti brillanti ed altro ancora, apporti che manterranno il ritmo dell’evento fresco e agile, pur restando in linea con i contenuti principali. Ospiti d’eccezione: Valentina Ridolfi, coordinatrice dell’Agenzia Piano Strategico, Blasco Giurato, direttore della fotografia del film premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore e Presidente del concorso per eco-cortometraggi San Marino Green Movie; Luca Regina, fantasioso autore di Ecocircus. La registrazione dell’evento resterà disponibile sulla pagina Facebook SanMarinoGreenFestival.

Per informazioni info@sanmarigreenfestival.com

c.s. San Marino Green Festival

