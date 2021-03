San Marino Green: per fare un albero ci vuole un kit

Arrivato alla sua terza edizione il San Marino Green Festival celebra l’importanza del patrimonio vegetale, con ospiti del calibro del ricercatore Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, famoso a livello internazionale per le sue ricerche sulle modalità che hanno le piante di comunicare attraverso le radici. "Quest’anno “Progetto Flora adotta un albero” oltre a proporre l’adozione di piccole piante, fornisce ai visitatori l’opportunità di mettere a dimora semi di piante autoctone quali - Roverella, Carpino Nero, Ciliegio e Sorbo- e di seguirne le affascinanti fasi di sviluppo, direttamente nel proprio giardino o sul proprio balcone - dice Gabriele Geminiani, patron del festival che così continua - Prendersi cura di una creatura vegetale dai suoi primissimi sussulti, ha un valore educativo enorme, per i più piccoli ma anche per quegli adulti che ancora non conoscono quel meraviglioso mondo che è l’orticoltura e la floricoltura." Il SMGF fornirà i semi all’interno di un gradevole kit con un packaging in cartone riciclato e un piccolo vademecum che andrà ad aumentare le probabilità che la semina giunga a buon fine.

c.s. San Marino Green Festival