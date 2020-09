San Marino Green, Progetto Flora: un vino e una etichetta d’artista per aiutare gli alberi

A poco più di 20 giorni dal suo svolgimento, prossimi 26 e 27 settembre presso il Podere Lesignano, San Marino Green Festival ripropone al suo interno “Progetto Flora adotta un Albero”, una iniziativa di successo che nel 2019 ha consentito la piantumazione di oltre 100 piante autoctone sul territorio sammarinese. Anche l’edizione 2020 sarà accompagnata da una serie numerata di bottiglie di vino che si fregeranno di un'etichetta d’artista. È una lunga storia, che viene da lontano, quella che lega l’arte al vino e sono sempre di più gli artisti che legano il proprio nome e le proprie opere al vino, creando etichette per l’eccellenza enologica, che colpiscono l’occhio di chi ama, beve e acquista vino. In questo caso l’iniziativa ha il fine nobile di promuovere la piantumazione di piante sul territorio sammarinese, oltre a sensibilizzare le persone sull’importanza del regno vegetale nell’equlibiro e nella vita del pianeta. Quest’anno sarà l’Azienda Agricola Podere Vecciano a fornire la materia prima, cioè un ottimo sangiovese biologocio, mentre l’elaborato artistico dell’etichetta porta la firma di Georgia Galanti. L’iniziativa è realizzata dal festival in collaborazione con l’associazione San Marino Italia. Per una degna presentazione del vino e dell’artista all’interno di un blasonato ristorante del centro storico sammarinese, dovremo però aspettare fino a ottobre inoltrato. Nella foto il titolare del Podere Vecciano Davide Bigucci e l'etichetta di Georgia Galanti

