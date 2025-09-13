San Marino Group: PMI e famiglie; nel business plan c’è l’attenzione al territorio per la governance rappresentata la fondazione

San Marino – Per SMG Spa, San Marino Group, il veicolo che ha avanzato la proposta di acquisto sulla maggioranza delle azioni della Banca di San Marino, le ragioni del territorio sono fondamentali così come l’azionariato diffuso.

Sono concetti strategici e importanti che sono scolpiti a chiare lettere nel business-plan presentato a Banca Centrale di San Marino.

Sono i motivi principali dell’operazione e che fanno di BSM una banca attenta a pmi e famiglie.

SMG San Marino Group Spa con BSM Banca di San Marino vuole stabilire un vero e proprio Patto con il territorio. La banca, infatti, oltre che motore economico del paese, è un’istituzione che può dare un reale contributo sociale alla comunità in termini di inclusione, valorizzazione dell’ambiente, della cultura e dell’educazione delle nuove generazioni, di sviluppo dello sport e che può garantire beneficio alla società in ogni sua dimensione.

Per quanto riguarda la governance abbiamo dato garanzia di continuità con la conferma dell’attuale Direzione Generale e del management, che avrà l’opportunità di far parte di un team allargato di provata esperienza internazionale in vari ambiti economico-finanziari. Inoltre nel nuovo CDA della Banca siederanno due consiglieri (su cinque) di nomina dell’Ente Cassa del Faetano.

I temi dell’azionariato diffuso e del territorio vanno uniti alle sfide che BSM Banca di San Marino ha di fronte, soprattutto in vista della futura entrata in Europa e per avere una migliore operatività. Per questo è prevista una ricapitalizzazione della Banca entro il 2025 con un aumento di capitale per 20 milioni di euro, per renderla solida e competitiva in una proiezione europea per sostenere la banca ad essere negli standard richiesti da Basilea 3.



Una banca soprattutto per le PMI e per le famiglie



Attraverso il rafforzamento patrimoniale, sarà possibile incrementare le iniziative di credito rivolte alle famiglie ed alle imprese, con una particolare attenzione a quelle medio – piccole che caratterizzano il territorio.



“Abbiamo contemperato le esigenze del territorio con quelle dell’operatività e competitività della Banca – ha detto Federico Cerbella consigliere di SMG Group – perché la competizione è globale, mentre la forza della banca risiede sul territorio e nelle interazioni con tutti gli stakeholder. Inoltre a garanzia futura abbiamo un socio solido e importante con Starcom Holding sul quale possiamo fare sempre affidamento. Il nostro progetto è giusto per i cittadini e gli imprenditori della Repubblica”.



Chi è:



SAN MARINO GROUP S.p.A. è la società che ha fatto l'offerta vincolante per l'acquisto del 51% delle azioni di Banca di San Marino S.p.A. detenute da Ente Cassa di Faetano - Fondazione Banca di San Marino Fondazione Ente Cassa di Faetano – Repubblica di San Marino

Il CDA di SMG è composto da:

Assen Christov - Presidente

Richard Werner - Consigliere

Federico Cerbella - Consigliere



Un Partner solido e affidabile a livello internazionale



Banca di San Marino potrà vantare come azionista di riferimento un grande gruppo come STARCOM HOLDING, operativo in 11 paesi di cui 9 dell’UE, quotato in Borsa in 2 paesi dell’UE, e con fatturato di oltre 3 miliardi di Euro. Un gruppo guardato con favore da tutti gli investitori internazionali come dimostra il bond collocato da 500 milioni di Euro con richieste ben superiori per 2,8 volte le sottoscrizioni richieste collocato da JP Morgan e sottoscritto da investitori e banche internazionali tra cui l’italiana Unicredit.



