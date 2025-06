San Marino guarda a Expo 2027 Belgrado: al via le valutazioni per una possibile partecipazione

La Repubblica di San Marino ha preso parte, su invito ufficiale del Governo della Serbia, al primo incontro organizzativo di Expo 2027 Belgrado, Esposizione Specializzata promossa dal BIE – Bureau International des Expositions. A rappresentare il Paese è stato Filippo Francini, Direttore del Dipartimento Turismo e Commissario Generale per Expo 2025 Osaka. L’evento si è svolto nella capitale serba, sede della futura Esposizione Universale che si terrà dal 15 maggio al 15 agosto 2027, ed è stato inaugurato con gli interventi istituzionali del Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze serbo, Sinisa Mali, e del Segretario Generale del BIE, Dimitri Kerkentzes. Sarà il primo Expo Specializzato a svolgersi in un Paese dell’Europa dell’Est, e avrà come tema portante “Play for Humanity”, con un focus sullo sport e sul gioco come strumenti di inclusione sociale, dialogo tra popoli, promozione della salute e sviluppo sostenibile. Expo rappresenta da sempre una straordinaria piattaforma di incontro tra culture, innovazione, cooperazione e sostenibilità, valori che San Marino condivide e promuove con convinzione nel proprio impegno a livello internazionale. La partecipazione sammarinese a Expo 2027, al momento ancora in fase di valutazione, sarà oggetto nei prossimi mesi di un’attenta analisi da parte della Segreteria di Stato per il Turismo con delega all’EXPO. L’area dell’Europa orientale costituisce infatti un ambito di crescente interesse economico, con potenzialità significative di collaborazione e sviluppo nel settore turistico, nella prospettiva di un futuro di stabilità e superamento delle attuali criticità geopolitiche. Ad oggi sono oltre 100 i Paesi che hanno confermato la loro adesione all’evento, insieme alle principali organizzazioni e agenzie internazionali, con l’obiettivo di raggiungere quota 160 partecipanti. Un’ulteriore conferma della rilevanza globale e strategica di Expo 2027 Belgrado.