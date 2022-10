"San Marino Halloween Express 2022"

L'edizione 2022 del "San Marino Halloween Express" procede verso il tutto esaurito. In queste ore, infatti, sono state aggiunte nuove corse in ragione del grande successo di pubblico. L'evento, sotto il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo e della Giunta di Castello di Borgo Maggiore – in collaborazione con l’Ufficio del Turismo - presenterà tante novità. Avrà una durata di quattro giorni (dal 28 al 31 ottobre), una nuova location (il centro storico di Borgo Maggiore) e un nuovo percorso (pur mantenendo il fascino delle gallerie di Borgo e Montalbo). Nell'ottica di valorizzare il centro storico di Borgo Maggiore - grazie all'impegno del Capitano di Castello Barbara Bollini - è stata raggiunta una gradita collaborazione con le attività ristorative presenti. Hostaria "Da Lino", La Bettola e Time Off hanno, infatti, predisposto specifici menù in linea con la spaventosa serata di Halloween. Si tratta indubbiamente di una bella risposta che arricchirà l'evento. Ringraziamo, per questo, la Giunta di Castello di Borgo Maggiore e le attività ristorative che hanno convintamente sostenuto questa iniziativa. Per informazioni e prenotazioni delle corse del "San Marino Halloween Express" cliccare sul seguente sito www.bytrainsanmarino.com.

