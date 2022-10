San Marino Halloween Express: le strade chiuse

Vista la richiesta della F.lli Benedettini S.p.A., per lo svolgimento dell’evento “San Marino Halloween Express”, nel Castello di Borgo Maggiore, con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, resteranno chiuse al traffico veicolare con divieto di sosta: - Via Valdes De Carli, Piazza di Sopra, Via Anastasio Galassi, Via Teodoro Lonfernini, Piazza Mercatale, Via del Fontanone: da venerdì 28 ottobre 2022 a lunedì 31 ottobre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 00.30 del giorno successivo; - divieto di sosta in Piazza di Sopra – 5 posti auto adiacenti all’incrocio con Via Teodoro Lonfernini e Via Anastasio Galassi – e nei parcheggi lato grottini/poste in Piazza Grande: da venerdì 28 ottobre 2022 a lunedì 31 ottobre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 00.30 del giorno successivo; - divieto di sosta in Piazza di Sopra – 5 posti auto adiacenti all’incrocio con Via Teodoro Lonfernini e Via Anastasio Galassi dalle ore 8.00 alle ore 15.00 di giovedì 27 ottobre 2022 e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di martedì 1 novembre 2022; - divieto di transito veicolare e pedonale di Via Paolo Amaducci nel tratto compreso dall’ingresso della galleria di Borgo Maggiore fino alla fine della galleria di Montale: dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di giovedì 27 ottobre 2022 e dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di venerdì 28 ottobre 2022, sabato 29 ottobre 2022, domenica 30 ottobre 2022 e lunedì 31 ottobre 2022. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati e sarà garantito l’accesso ai mezzi di soccorso, ai mezzi della Nettezza Urbana e Raccolta Rifiuti.

cs SdS Interni





