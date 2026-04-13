“San Marino, il futuro tra Italia ed Europa”: al via una tre giorni di confronto promossa dai conservatori europei e co-organizzata da D-ML

“San Marino, il futuro tra Italia ed Europa”: al via una tre giorni di confronto promossa dai conservatori europei e co-organizzata da D-ML.

Si apre martedì 14 aprile 2026 una tre giorni di riflessioni e proposte co-organizzata dal Working Group in European Conservatism e da DOMANI - Motus Liberi. Gli incontri in programma saranno dedicati al ruolo del conservatorismo nel contesto europeo e alle prospettive di San Marino nel rapporto con l’Italia e l’Unione Europea. Martedì 14 aprile – I lavori prenderanno il via con un think tank (confronto tra relatori esperti) a porte chiuse che dal pomeriggio riunirà in Repubblica esponenti politici e studiosi provenienti da diversi Paesi europei. Al centro della tavola rotonda: identità, sfide e opportunità del pensiero conservatore in Europa, con un'attenzione particolare a temi cruciali come sovranità, cooperazione tra Stati, crescita economica e tutela delle identità nazionali. Colloqui e riflessioni proseguiranno fino alla mattinata del 16 aprile. Mercoledì 15 aprile, ore 21.00 – Presso la Sala Montelupo di Domagnano si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Il futuro di San Marino tra Italia ed Europa – La visione dei conservatori”. La serata rappresenterà un importante momento di sintesi e di incontro aperto alla cittadinanza, con la finalità di offrire un contributo concreto al dibattito sul posizionamento internazionale della Repubblica di San Marino, in una fase cruciale per le relazioni con l’Italia e per il dialogo con le istituzioni europee. Attraverso questo doppio appuntamento intendiamo favorire un confronto serio e costruttivo, coinvolgendo la cittadinanza, su come i valori conservatori possano contribuire alla costruzione di un’Europa più equilibrata, rispettosa delle identità e in grado di affrontare le sfide globali, valorizzando al contempo il ruolo e le specificità di San Marino. Per queste ragioni invitiamo la comunità sammarinese a partecipare alla serata pubblica di mercoledì 15 aprile: vi aspettiamo numerosi!

c.s. DOMANI - Motus Liberi

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