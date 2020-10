San Marino & il mondo del turismo

Il tema conduttore di quest’anno è stato la situazione che l’azienda Podium, (e tutto il settore Tour Operating), sta vivendo e quale futuro si può immaginare. Sono state invitate ad esprimersi sul tema le Segreterie di Stato al: Turismo, Lavoro, Industria, Territorio, Cultura. Sono state invitate le associazioni di categoria datoriali: Anis e Osla. Sono state invitate tutte le sigle sindacali. Hanno accettato l’invito e, quindi partecipato, il Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi, il Segretario Particolare al Territorio Giuliana Barulli, i sindacati USL nelle persone del Segretario Generale Giorgia Giacomini e Lucia Ceccoli delegata al settore turismo, per CSU Enzo Merlini, e l’associazione di categoria OSLA con il Direttore Generale Michele Andreini e Cinzia Giorgini responsabile Uff. Paghe e Consulenza Sindacale. Gli altri invitati non hanno potuto partecipare all’evento. Molto interessante l’incontro con le Segreterie, che hanno evidenziato per le rispettive competenze le iniziative in essere sia da un punto di vista territoriale quasi in modo macroscopico della imprenditoria sammarinese, sia le iniziative che possono essere oggetto di interesse turistico da parte di un’organizzazione come Podium che da trent’anni organizza gruppi dal mondo in visita in Europa. Da questi incontri potrebbero nascere iniziative anche di carattere imprenditoriale. In momenti diversi, ma sugli stessi temi, hanno espresso il loro parere e punto di vista sia l’organizzazione datoriale che i sindacati. Entrambe, nelle ore dedicate alla loro presenza, si sono espresse a favore del sostegno al settore turismo, e in particolare di quello tour operator, che si è fermato per primo e ripartirà per ultimo. Tutti hanno preso atto del fatto che quella del settore non è una crisi che si risolverà a breve. Perlomeno il messaggio che fino a quando non saranno di nuovo aperte le frontiere e non opereranno i voli intercontinentali la crisi del settore in varia misura persisterà. Il settore, fermo restando l’attuale situazione, non ripartirà, come altri comparti economici, in percentuali più, o meno, alte nel corso del 2021. I collaboratori e dipendenti Podium hanno espresso la loro certezza e consapevolezza di quanto stia accadendo e chiesto che tutti si impegnino a trovare la massima convergenza a sostegno delle aziende tour operator in un settore che occupa quasi quattrocento lavoratori in Repubblica. Sia la politica presente, che le organizzazioni partecipanti, hanno assicurato con diverse sfumature il loro interesse e appoggio. Non percorribile per la componente sindacale la convivenza nello stesso giorno lavorativo fra ‘smart-working’ e C.I.G. per il timore dell’incontrollabilità del sistema. Sebbene fatta presente che non sia utilizzabile al momento e in questo settore in modo diverso, la posizione rimane inamovibile quanto non pregiudiziale. Tutti hanno dichiarato che la C.I.G., per il settore tour operator, ha bisogno ancora di almeno tutto il prossimo anno di sostegno. Sebbene molto probabilmente non basterà la lunghezza del periodo, è suggerita fortemente la politica di un passo per volta. Al tempo stesso le organizzazioni sindacali vedono di buon occhio il sostegno alla formazione in periodo di C.I.G. nel corso del 2021 e questo per non disperdere le competenze ed anzi approfondirle. Sebbene la proposta di recupero della C.I.G., per i periodi di formazione, sarà relativamente burocratizzata dal meccanismo: “fare formazione e chiedere rimborso ad apposito fondo dedicato”. Podium nella sua intera organizzazione, senza alcuna distinzione fra lavoratori e azienda, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato agli Open Days e che hanno espresso volontà di supporto e interesse per la categoria.