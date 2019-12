San Marino in cartolina con il suo festival della magia

La nota agenzia di stampa "Agenparl" ha ripreso e diffuso una cartolina da collezione ad opera dell'artista fotografo romano Pietro Nissi famoso per le sue cartoline da collezione. La cartolina in questione fu creata qualche anno fa quando un'edizione del festival della magia si svolse in concomitanza con la "mostra di Leonardo" entrambe al palazzo congressi Kursaal. La cartolina ritrae Mago Gabriel ideatore ed organizzatore della manifestazione con la figlia Magica Gilly (che con la sua nascita ha dato il via al Festival internazionale della magia) con alle spalle un tabellone raffigurante " l'uomo vitruviano" di Leonardo da Vinci. Naturalmente si parla anche di San Marino e della grande importanza ora mai a livello mondiale del suo Festival internazionale della magia. Ricordiamo che è in arrivo la 23°edizione il 13/14/15 marzo e sono già iniziate le prevendite.

