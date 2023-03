San Marino in prima fila in uno studio internazionale sull’ipertensione nei bambini

San Marino in prima fila in uno studio internazionale sull’ipertensione nei bambini.

L’ipertensione arteriosa è una problematica importante nei paesi Occidentali e industrializzati. Tra le cause determinanti rientra la limitazione dell’apporto alimentare di sodio, che risulta difficoltosa e mal si adatta alle attuali e sempre più diffuse abitudini alimentari. Di qui gli studi per individuare soluzioni per ridurre le cause che portano al fenomeno. È quello che cercherà di indagare lo studio promosso dalla Università “Ca’ Granda” di Milano - UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico, approvato dal Comitato Sammarinese di Bioetica e che vede la Pediatria di San Marino in prima fila. In particolare, si cercherà di indagare il nesso di causalità-effetto tra la maggior assunzione di acqua e i valori della pressione arteriosa, significativamente inferiore tra i bambini.

Lo studio sarà condotto a San Marino e in Italia, coinvolgendo diversi distretti scolastici disponibili alla collaborazione, tra le classi di III elementare. Nello specifico ai bambini appartenenti al gruppo “caso” verrà consegnata una borraccia che potranno riempire a casa e verranno incentivati ad una maggior assunzione di acqua durante le ore scolastiche. Lo studio avrà una durata di 12 mesi e prevede il rilievo delle misure di peso, altezza e pressione arteriosa, oltre alle analisi di 5 campioni di urine. Le classi delle scuole elementari sammarinesi coinvolte saranno la III B di Borgo Maggiore, le III A e B di San Marino Città, Domagnano e Serravalle. Lo studio partirà mercoledì 8 marzo, dopo un primo incontro informativo già avvenuto con i genitori.

“Con questo studio - dichiara il Direttore della UOC Pediatria dell’ISS Laura Viola – ampliamo le attività dedicate alla salute dei bambini, con la consapevolezza che la prevenzione nei primi anni di vita può essere lo strumento più efficace per avere in futuro adulti in salute. Investire sulla prevenzione dei bambini non è soltanto un dovere morale, ma anche una delle mission principali della Pediatria. Approfitto quindi anche per ringraziare sentitamente tutte le istituzioni dal Comitato Sammarinese di Bioetica alla Scuola per aver contribuito nel consentire l’avvio di questo importante studio”.

“Oggi documentiamo ancora una volta – afferma il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere – la grande attenzione dell’Istituto sulla salute dei bambini, mettendola sempre al primo posto. Stiamo portando avanti progetti concreti che permettono alla Repubblica di San Marino di confrontarsi con istituti ospedalieri e scientifici di livello internazionale e con Atenei di primissimo piano come l’Università “Ca’ Granda” di Milano. Ringrazio la dottoressa Laura Viola e tutti i professionisti che partecipano a queste attività progettali che seguiamo con molta attenzione e i cui risultati saranno adeguatamente divulgati”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: