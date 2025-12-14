San Marino in Vaticano: il Presepe Vivente di Montegiardino porta la spiritualità del Titano nell'evento record a Roma

Si è conclusa con un riscontro di straordinaria emozione e visibilità la partecipazione della Repubblica di San Marino all'annuale raduno dei presepi viventi italiani a Roma e in Vaticano. La delegazione del Presepe Vivente di Montegiardino, giunta nella Capitale lo scorso 13 dicembre, ha rappresentato con dignità e passione la più antica Repubblica del mondo, inserendosi tra gli oltre 1.500 figuranti e i mille volontari che hanno animato l’evento promosso dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi. L’iniziativa si inquadra perfettamente nelle strategie della Segreteria di Stato per il Turismo volte a valorizzare il segmento del turismo della spiritualità e della tradizione. La giornata romana ha visto il compimento di un programma denso di significato religioso e culturale, che ha incluso la solenne benedizione dei bambinelli e la rievocazione del primo presepe di San Francesco a Greccio, oltre a una suggestiva Natività ricreata sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore. Un percorso di fede e tradizione che ha condotto i partecipanti, per il Giubileo dei Presepisti, anche attraverso le Porte Sante e fino all'omaggio alla “sacra culla” e alla tomba di Papa Francesco. Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha espresso grande soddisfazione, evidenziando il valore promozionale di tale presenza: «La partecipazione del Presepe Vivente di Montegiardino in un contesto di così profonda risonanza spirituale e mediatica, come l'incontro annuale in Vaticano, rappresenta un veicolo straordinario per l'immagine della nostra Repubblica. È una testimonianza della nostra ricchezza culturale e dell'impegno fervente delle nostre comunità. L'accoglienza riservata alla delegazione sammarinese, guidata dal Capitano di Castello Giacomo Rinaldi e dal responsabile del Gruppo Arti e Mestieri di Montegiardino Italo Righi, è motivo di immenso orgoglio e un auspicio di grande successo per gli imminenti appuntamenti natalizi che animeranno il nostro Titano». Già forte del successo ottenuto lo scorso anno, per Montegiardino si è trattata della seconda partecipazione consecutiva, un traguardo che consolida il legame tra il più piccolo Castello sammarinese e il circuito nazionale delle rappresentazioni della Natività. L'attenzione si sposta ora sul territorio: il Presepe Vivente di Montegiardino è infatti pronto a tornare in scena, prima nel centro storico di San Marino nell’ambito del "Natale delle Meraviglie" il 20 e 21 dicembre, per poi fare ritorno nella sua tradizionale e suggestiva location all'interno del Castello il 26 dicembre e il 6 gennaio, offrendo a visitatori e residenti un'esperienza autentica e toccante.

