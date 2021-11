San Marino incontra il Messico a scuola

Si chiamano Isaac, Carlos, Bruno, Nils, Diego e Leonardo, hanno fra i 17 e i 20 anni, e sono 6 giovani promesse del ciclismo professionale messicano. Si allenano e gareggiano per la AR Monex Pro Cycling Team. Una squadra che sta portando avanti un importante progetto di crescita agonistica dei propri atleti. Infatti, la scelta di trasferirsi a San Marino per 9 mesi ha proprio lo scopo di offrire agli atleti possibilità di allenamento (in termini di tipologia del territorio) altrimenti impossibili in Messico. In questo periodo hanno infatti hanno seguito allenamenti intensivi e partecipato a numerose gare in ambito italiano ed europeo. Tutto ciò senza rinunciare agli studi. I ragazzi infatti hanno seguito le lezioni erogate dai loro professori in modalità a distanza. Tuttavia la didattica online non può, come ben si sa, sostituire appieno l’esperienza scolastica, poiché esclude completamente l’aspetto socio-relazionale che è fondamentale durante l’infanzia e l’adolescenza. Consci di questo limite i manager del AR Monex Pro Cycling Team hanno accolto con grande entusiasmo la proposta rivolta a loro dal Dipartimento Istruzione e dalla Scuola Secondaria Superiore di partecipare a qualche lezione condotta in modalità mista italiano-spagnolo con i ragazzi dell’indirizzo linguistico, i quali, proprio da quest’anno, hanno iniziato a studiare la lingua spagnola nell’istituto sammarinese. Le lezioni, sapientemente condotte dalla professoressa Viola Bronzetti, hanno saputo coinvolgere gli studenti per la loro dinamicità e immediata fruibilità nello scambio di informazioni e d’uso della lingua. Una modalità didattica che si integra appieno nel sistema di apprendimento in ambiente multilingue previsto dal progetto plurilinguismo che mira alla diffusione delle lingue e all’apertura interculturale in tutte le scuole sammarinesi di ogni ordine e grado. Come previsto gli incontri sono stati un successo. I ragazzi messicani (oltre ad aver imparato qualche parola di italiano) hanno potuto, dopo mesi, sedersi ai banchi di scuola, interagire di persona con l’insegnante e con i nuovi compagni, confrontarsi, aiutarsi, scherzare e sorridere senza la mediazione di una telecamera. I ragazzi sammarinesi hanno messo a frutto le loro competenze linguistiche, ascoltato la lingua da parlanti nativi e scoperto tante piccole curiosità sulla vita ed abitudini dei nuovi amici d’oltreoceano. Un’esperienza linguistica ed interculturale di tutto rispetto che avvicina la scuola al mondo reale, accorcia le distanze fra i popoli e rappresenta un atto di concreta ospitalità. Ed è proprio sulla base di questi principi che ci si auspica di riprendere gli incontri a partire dalla prossima primavera, quando i giovani ciclisti torneranno a San Marino dopo la pausa invernale.

c.s. Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, L'Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili