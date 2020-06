San Marino Innovation: Al via il gruppo di lavoro per le politiche di sviluppo tecnologico

San Marino Innovation: Al via il gruppo di lavoro per le politiche di sviluppo tecnologico.



L’Istituto per l’Innovazione è lieto di comunicare la costituzione di un nuovo gruppo di lavoro per il coordinamento delle politiche di sviluppo tecnologico che vede, tra le sue funzioni, il supporto alla realizzazione della strategia nazionale sullo sviluppo tecnologico. Il nuovo organismo, a supporto del Governo, lavorerà affinché i nuovi progetti vengano sviluppati sinergicamente tra la Pubblica Amministrazione e società partecipate, assieme alle associazioni datoriali, di settore e gli ordini professionali con l'obiettivo di rendere la digitalizzazione facilmente fruibile da cittadini ed imprese e valorizzando l'imprenditorialità e le competenze in territorio.

Il lavoro dei membri sarà esclusivamente pro bono pubblico.

Il gruppo di lavoro è così composto:

Casali William - coordinatore

Gianni Andrea

Giovagnoli Gerardo

Casadei Simone

Rossi Alessandro

Forcellini Reffi Lorenzo

Giovagnoli Daniele

Ugolini Davide



Tra i primi interventi, l'esigenza di colmare il vuoto normativo relativo alla firma remota.

Consapevoli che tale organismo sarà considerato, soprattutto fuori confine, strategico al raggiungimento degli obiettivi del programma di governo, l’Istituto augura buon lavoro ai membri del gruppo, con l’auspicio di una proficua attività a supporto dell'innovazione in Repubblica.



Comunicato stampa

San Marino Innovation

