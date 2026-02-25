San Marino Innovation celebra la partecipazione del team sammarinese a Jump'in International

Dieci giovani di San Marino pronti a sfidare il mondo tra robotica, intelligenza artificiale e problem solving

San Marino Innovation guarda con orgoglio alla partecipazione del team sammarinese composto da 10 giovani a Jump'in International, l'appuntamento annuale organizzato da Fattor Comune insieme ad Artu Onlus che porterà a Rimini oltre 500 studenti tra i 12 e i 18 anni provenienti da tutto il mondo – da Hong Kong alla Colombia, dalla Grecia allo Zimbabwe. Questo risultato ha radici concrete. San Marino Innovation ha sostenuto la prima e la seconda edizione di Jump'in Robotica, contribuendo allo sviluppo della robotica educativa nella Repubblica di San Marino e creando le condizioni perché i giovani sammarinesi potessero avvicinarsi a questo mondo, sperimentare, crescere e scoprire i propri talenti. La robotica educativa a San Marino è oggi sostenuta da Botika.ai, che accompagna il team nella sua avventura internazionale. Jump'in è un metodo. Attraverso esperienze concrete e coinvolgenti, genera valore e beneficio comune tra imprese, scuole, professionisti e giovani studenti. È il modo con cui Fattor Comune lavora ogni giorno per avvicinare i giovani del territorio al mondo delle aziende e delle opportunità professionali. Jump'in International è l'espressione più alta di questo metodo: un evento in cui la sfida tecnologica diventa occasione di crescita personale e confronto con coetanei da tutto il mondo. Al centro c'è la First Tech Challenge Italy, il campionato italiano di robotica educativa valido per le qualificazioni europee, mondiali e le Olimpiadi di Robotica. I vincitori voleranno a Houston per rappresentare l'Italia nella competizione mondiale. «Abbiamo creduto fin dall'inizio che investire nella robotica educativa significasse investire nel futuro di San Marino. Le due edizioni di Jump'in Robotica hanno dimostrato che i nostri ragazzi hanno talento, curiosità e voglia di mettersi in gioco. Vederli oggi pronti a competere su un palcoscenico internazionale è la conferma che seminare bene porta i suoi frutti. Siamo orgogliosi di aver contribuito a costruire questo percorso.» — Gian Angelo Geminiani, Presidente di San Marino Innovation

