San Marino Innovation e ASI firmano un protocollo d’intesa per supportare lo sviluppo del comparto ICT sammarinese

San Marino Innovation e ASI firmano un protocollo d’intesa per supportare lo sviluppo del comparto ICT sammarinese.

Il 23 ottobre l’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino e l’Associazione Sammarinese per l’Informatica (ASI) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa. L’accordo punta a rafforzare il settore ICT, le competenze digitali, la sicurezza informatica e l’attrattività per le imprese del territorio. «Con questo accordo uniamo le forze per far crescere il comparto ICT sammarinese», commenta Gian Angelo Geminiani, Presidente di San Marino Innovation. «San Marino ha i mezzi, i professionisti e le competenze per poter diventare un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica». Le due realtà potranno collaborare allo sviluppo di un Osservatorio sul settore ICT e sull’innovazione. L’Osservatorio servirà a leggere l’evoluzione del comparto e a orientare iniziative e politiche di settore. «Con l’Osservatorio e le iniziative dedicate a scuole, imprese e Pubblica Amministrazione», aggiunge Geminiani, «vogliamo valorizzare queste risorse e rendere il Paese sempre più attrattivo per chi fa impresa nel digitale». Ampio spazio è dedicato al mondo della scuola, dell’università e della formazione. Sono previsti laboratori, stage, progetti di studio, attività di orientamento e percorsi di aggiornamento per i docenti. L’obiettivo è avvicinare gli studenti alle applicazioni concrete della tecnologia e alle opportunità professionali del settore.

«Questo accordo rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la collaborazione tra San Marino Innovation e ASI, creando nuove sinergie tra istituzioni, imprese e mondo della formazione», dichiara Luca Gentilini, Presidente ASI. «Vogliamo valorizzare le competenze e le professionalità dei nostri associati, mettendole a disposizione del Paese per promuovere iniziative concrete, sostenere la formazione dei giovani e contribuire insieme allo sviluppo tecnologico e digitale della Repubblica di San Marino». Il protocollo prevede inoltre un contributo tecnico ai tavoli istituzionali e lo studio di proposte normative. A questo si aggiungono iniziative di formazione e di diffusione della cultura digitale rivolte alla Pubblica Amministrazione, ai cittadini, alle imprese e ai professionisti, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e alla trasformazione digitale.

C.s. - San Marino Innovation e ASI

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