San Marino Innovation, nominato il nuovo Presidente: Lorenzo Spadoni

Si rende noto che durante l’Assemblea Soci di martedì 20 ottobre u.s. l’Ingegnere Lorenzo Spadoni è stato nominato il nuovo Presidente dell’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino/San Marino Innovation S.p.A. Nella stessa assemblea è stato completato anche il Comitato Scientifico di San Marino Innovation, costituito per fungere da organo di consulta societario al fine di supportare le attività di sviluppo promosse dall’Istituto. Il CS avrà la direzione di Gianfranco Cellarosi, dottore in ricerca, che sarà anche il coordinatore e supervisore dell’Area Tematica - Industria 4.0, AI & IoT. Inoltre, si avvarrà della collaborazione di quattro nuovi membri effettivi: Ing. Valentina Lorini, coordinatrice Area Biotecnologica/Sanitaria, Per. Ind. Andrea Pisetta, supervisore Area Tematica TLC e Ing. Alessandro Rossi, direttore dell’Area Tematica Blockchain oltre al Rag. Prog. Daniele Giovanardi dell’Associazione Sammarinese per l’Informatica che andrà a coordinare e supervisionare il Centro Studi per l’attuazione dell’Agenda Digitale Sammarinese nel tentativo di realizzare la sinergia tra i settori pubblico e privato nell’ambito del digitale.

c.s. San Marino Innovation