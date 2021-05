San Marino Innovation: Nuovo Record di Istanze e di Imprese

Accelera ancora la crescita di San Marino Innovation che in pochi mesi vede aumentare il numero delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico dalle 40 del 2020 alle attuali 52. Numeri che confermano il rinnovato appeal del progetto portato avanti dal nuovo management della società, andando a consolidare un “ecosistema” in grado di attrarre non solo startup, ma anche spin-off di aziende già presenti sul mercato, capaci quindi di generare a loro volta e fin da subito occupazione e fatturati. “San Marino Innovation”, spiega infatti il Presidente Lorenzo Spadoni, “ha il ruolo non solo di trasmettere l’esperienza e la conoscenza del quadro normativo del territorio, ma di attivare una rete di contatti tra gli tutti gli attori dell’ecosistema, utili per poter mettere l’imprenditore che entrerà nel regime innovazione, in condizioni di creare la sua impresa in una realtà in grado di sostenerlo”.

Ciò che emerge è il saldo attuale, con 12 imprese in più rispetto al 2020: un aumento consistente che si rafforza se confrontato con i dati del 2019, quando le imprese registrate erano solo 35 (-17 rispetto ad oggi). Altro dato importante è quello relativo alle richieste di ingresso nel regime Innovazione: nel 2019 infatti le istanze sono state solo 10, contro le 17 del 2020, mentre nei primi 4 mesi del 2021 sono già 18, a conferma dell’appeal che sta riscontrando a San Marino e in Italia il progetto San Marino Innovation. L’ingresso di nuove imprese si traduce, poi, anche in fatturati e occupazione: ad oggi sono occupate infatti ben 97 persone, con un aumento di 14 unità in soli 4 mesi.

Ovviamente la normativa per le Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico era - e resta - la principale leva con cui attrarre le iniziative imprenditoriali, sia per quanto riguarda quelle che devono nascere da zero, sia per insediare quelle che hanno intenzione di creare spin off aziendali.

Il punto di forza di San Marino Innovation, su cui l’attuale management ha investito, è rappresentato da tutte le altre attività di promozione e di informazione. Un’attività che si basa su un costante rapporto di supporto e informazione sui vantaggi, le normative e le opportunità che San Marino Innovation offre agli imprenditori che incontra sempre più frequentemente e che si concretizza nel sostegno alle imprese che fanno richiesta di accesso al Regime Innovazione.

“Un’attività che”, spiega il Presidente Spadoni, “negli ultimi mesi ha subito un incremento sostanziale, relativo al grande interesse che si è concentrato sulle opportunità e i vantaggi economico fiscali di San Marino Innovation durante la crisi pandemica. L’Istituto ha incentivato e aumentato in modo costante gli incontri conoscitivi, illustrativi e di approfondimento con gli imprenditori interessati alla realtà delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico, con un occhio sempre vigile sulla sostanzialità di impresa”. “Di fatto- prosegue il Presidente Spadoni - la fase di informazione e disponibilità nel rispondere ad eventuali domande o dubbi che svolge costantemente il team di San Marino Innovation è diventata una delle attività più ricercate e richieste dagli imprenditori e dai loro consulenti. Si parla di quasi 20 call al mese, una media di 3/4 incontri a settimana che sono diventati anche 5/6 settimanali nei mesi di febbraio e marzo 2021. Tutto questo si è tradotto in un incremento sostanziale di richieste di accesso, ma anche della nascita di numerose nuove collaborazioni sia istituzionali che commerciali”.

Comunicato stampa

