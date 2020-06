San Marino Innovation, Officina Tecnologica presenta Botscommerce: l'intelligenza artificiale per l'E-Commerce

L’intelligenza artificiale di Officina Tecnologica, Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico di San Marino Innovation, presenta botsCommerce, il rivoluzionario assistente virtuale intelligente per eCommerce che interagisce contemporaneamente tramite sito, Facebook e WhatsApp.

L’innovazione tecnologica è partita da tempo e sta crescendo in modo esponenziale: il futuro sarà sempre più digitale grazie a tecnologie come l’intelligenza artificiale che già invadono diversi ambiti della nostra vita quotidiana. I cambiamenti significativi si sono già visti nei mercati e nei modelli di business, avviando nuove visioni strategiche che riusciranno a creare valore, occupazione e un nuovo modo di lavorare. Officina Tecnologica ha saputo guardare oltre e ha sfruttato l’intelligenza artificiale per creare bostCommerce, l’assistente virtuale intelligente che migliora le prestazioni dei comuni eCommerce, sia in termini di customer care che di aumento delle vendite. Sostituisce i chatbot di vecchia generazione - presenti prevalentemente sulle pagine Facebook aziendali - che spesso risultano inefficaci, se non addirittura controproducenti, per portare l’utente sull’eCommerce e a “convertire” la visita in acquisto; questo perché spesso non forniscono risposte corrette, eliminando così la potenzialità di un servizio che dovrebbe essere a supporto dei responsabili di eCommerce. L’innovazione di botsCommerce è il core sviluppato con intelligenza artificiale: grazie a questo meccanismo è in grado di comprendere perfettamente le richieste dell’utente e darvi una risposta adeguata. Non solo: la sua tecnologica di machine learning gli permette di imparare nuovi termini, espressioni e intenti man mano che la sua “esperienza” con gli utenti aumenta. Oltre all’impiego dell’intelligenza artificiale, le caratteristiche che lo rendono innovativo sul mercato sono tre: la multicanalità, la continuità conversazionale e la navigazione assistita (browser automation). Lavora su tre canali di comunicazione, ovvero sito eCommerce, Facebook Messenger e WhatsApp: ciò permette di avere una comunicazione lineare e continua con l’utente, dal momento in cui lo si “aggancia” su Facebook (ad esempio attraverso una campagna pubblicitaria) per proseguire sul sito eCommerce ad accompagnarlo nel suo acquisto, fino all’assistenza post vendita e alla fidelizzazione via WhatsApp. Infine, con la navigazione assistita è possibile fargli compiere operazioni proattive (impossibili fino ad oggi) come l’iscrizione alla newsletter, il download di un buono e il recupero del carrello abbandonato. E’ stato pensato sia per chi gestisce un eCommerce proprio o di terzi, sia per agenzie di marketing e marketers freelance che lo vogliono implementare nelle strategie di comunicazione sui clienti. Per avere maggiori informazioni sulla nuova piattaforma, è possibile seguire Officina Tecnologica in questi giorni al Web Marketing Festival. https://www.officinatecnologica.com

