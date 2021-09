San Marino Innovation Partner e l’associazione “Il digitale è di Strada” Organizza l’omonimo evento itinerante dell’estate 2021

Sabato 4 settembre 2021 presso il Giardino dei Liburni nel Centro Storico di San Marino (in caso di maltempo presso la Galleria Cassa di Risparmio di San Marino), nell’ambito della realizzazione dell’opera d’arte partecipata "Albero delle Identità", esperti del Lean Art Coaching e professionisti de “Il Digitale è di strada” saranno a disposizione per scoprire insieme le ABILITA’ da potenziare per valorizzare le opportunità del digitale e gestire i suoi rischi. Organizzatori San Marino Innovation Partner e l’associazione “Il digitale è di Strada”. Ospiti dell’evento saranno anche Relatori e Testimonial di aziende, Startup Professionisti dell’Innovazione Digitale di San Marino.