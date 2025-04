San Marino Innovation - RBB: l’Autorità giudiziaria conferma la piena correttezza dell’operato dell’Istituto e del suo Presidente

“Con riferimento al comunicato stampa a firma dell’amministratore unico della società RBB, Sig. Enrico Rubboli, pubblicato da alcuni mezzi d’informazione in data 17 e 18 settembre 2024, si informa che le ivi annunciate azioni legali, e poi promosse dalla stessa RBB nei confronti dell’Istituto (San Marino Innovation) e del suo Presidente, si sono tutte concluse con provvedimento di archiviazione da parte dell’autorità giudiziaria sammarinese.

In particolare, la Magistratura non ha ravvisato alcuna ipotesi di reato tra quelle ingiustamente ipotizzate da RBB, ritenendo invece che l’Istituto (e, di conseguenza, il suo Presidente) ha sempre agito rispettando la legislazione vigente.

La totale infondatezza delle accuse sollevate rivela la strumentalità delle azioni intraprese da RBB con finalità rivelatesi fin da subito ritorsive, volte esclusivamente a nuocere l’Istituto per non aver assecondato le aspettative del sig. Rubboli e della società da costui amministrata.

Anche il giudice amministrativo, a cui RBB si è rivolta con quattro distinti ricorsi, ha considerato l’operato dell’Istituto totalmente legittimo pronunciandosi con due sentenze in tal senso conformi.

L’epilogo della vicenda evidenzia che le illazioni sostenute nel comunicato stampa erano volte esclusivamente a screditare e danneggiare la reputazione dell’Istituto e del suo organo amministrativo. Da tale increscioso episodio, San Marino Innovation trae stimolo a perseguire i propri obiettivi contribuendo a promuovere l’innovazione e lo sviluppo tecnologico nella Repubblica di San Marino con trasparenza e professionalità."



Comunicato stampa

San Marino Innovation