San Marino Innovation: Workshop Blockchain e Virtual Asset

Blockchain è sinonimo di opportunità: quella di innovare, ma anche di creare uno spazio di confronto culturale, dove tecnologia ed innovazione si mescolano per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive. È su questi valori che San Marino Innovation ha organizzato un Workshop dedicato agli operatori del settore, ma anche ad aziende e professionisti interessati alle opportunità offerte da questa tecnologia. Tantissimi gli iscritti, oltre 160, all’evento che si è svolto il 15 e 16 febbraio. “L’interesse che il workshop ha suscitato è sicuramente il frutto del lavoro svolto fino ad ora”, ha spiegato l’Ing. Alessandro Rossi, Vice Presidente di San Marino Innovation, “ma segna anche l’inizio di un percorso che porterà ad un’evoluzione e a una crescita dell’ecosistema blockchain sul territorio. Questo è stato il primo workshop, a cui ne seguiranno altri di approfondimento e che vedranno coinvolti i massimi esperti in questo settore”. Come detto, infatti, San Marino Innovation si è fatto promotore del Workshop ed ha lavorato insieme al Vice Presidente, Ing. Alessandro Rossi, e alla Dott.ssa Sara Noggler, rispettivamente Coordinatore e Moderatrice del “Tavolo di Attivazione dell’Ecosistema Blockchain” del Comitato Scientifico dell’Istituto, di cui fanno parte anche il Dott. Renato Grottola, Global Growth and Innovation Director Supply Chain DNV e il Dott. Vincenzo Di Nicola, Co-Founder e Co-CEO Conio. Obiettivo del corso non solo quello di avere un primo momento di approfondimento e formazione per i professionisti del settore sui temi legati alla blockchain e ai virtual asset, ma anche di segnare l’inizio di un percorso che coinvolga tutte le aziende, professionisti e operatori del settore e dia loro nuovi strumenti, nell’ottica di consolidare quell’ecosistema innovativo, strategico per la Repubblica. Sono stati quindi chiamati esperti a livello internazionale (il Dott. Alberto De Luigi, Product Lead di Mintlayer; il Dott. Vincenzo Rana, ricercatore Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico Milano e CEO di KNOBS srl; l’ Avv. Marco Tullio Giordano di 42LF LawFirm; il Dott. Christian Miccoli, Co-Founder di Conio; l’Avv. Marco Pagani, CEO di Wizkey; il Dott. Marco Severi, Director di Italy Chainanlysis) che hanno spiegato – ciascuno per il suo ambito di competenza - quali servizi offre la tecnologia blockchain, cosa sono gli Smart Contract e i Token, fino ad arrivare a comprendere cosa si intende per conservazione delle cryptovalute. Durante i due giorni di formazione si sono affrontati anche casi concreti di economia reale e strategie ed applicazioni legate al registro distribuito, verso un’evoluzione non solo tecnica ma anche economica e, soprattutto, sociale.