San Marino: Innovazione nel mondo dell’Esport

Gli Esports sono un settore nuovo e in forte crescita ma ancora una frontiera sostanzialmente inesplorata per il diritto: la Repubblica di San Marino sceglie, ancora una volta, di innovare. In particolare, il Segretario di Stato per lo Segretario di Stato per lo Sport, il Turismo e il Lavoro, l’On.le Teodoro Lonfernini, consapevole delle enormi potenzialità dello sport elettronico e dell’inerzia di molti Stati (che lo hanno, al più e in casi isolati, regolamentato solo parzialmente), ha infatti promosso la redazione di uno studio e di una proposta di regolamentazione dell’Esport che lo regolamenti a 360°: il primo “Codice degli Esport” al mondo, che permetta di offrire a tutte le persone e le aziende coinvolte un quadro legislativo chiaro e realizzato sulle loro concrete esigenze, in modo da stimolarne lo sviluppo. L’incarico è stato affidato all’Avv. Giuseppe Croari (FCLEX Studio legale) e al Prof. Avv. Gianluigi Fioriglio (Università di Modena e Reggio Emilia), giuristi che hanno accumulato notevole esperienza in questo settore. La proposta legislativa è in avanzato corso di redazione con l’obiettivo di proporla nell’arco di pochi mesi all’Ecc.mo Consiglio Grande e Generale. L’On.le Lonfernini ha annunciato pubblicamente la proposta di “Codice degli esport” nel corso del Convegno online su “Esports: dalla legge alla realtà. Dialogo fra giuristi e industria”, evento tenutosi il 16 aprile che ha messo a confronto giuristi, imprese, team e pro-player per discutere quale strada tracciare per permettere, e non ostacolare, l’evoluzione e lo sviluppo degli Esports. Come ha osservato l’On.le Lonfernini, è compito dello Stato guardare all’evoluzione della società per coglierne le istanze il più rapidamente possibile. Da un lato, si possono evitare o ridurre conseguenze negative dei nuovi mondi virtuali, orientandoli verso il “buon gioco”. Dall’altro, si possono cogliere le opportunità, anche economiche, derivanti da essi, con benefici potenzialmente molto importanti non solo in ambito ludico ma anche in quelli del lavoro e del turismo.

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini