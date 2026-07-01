San Marino International Arts Festival 2026: la trasformazione prende forma



Dal 31 luglio al 2 agosto torna nel Centro Storico della Repubblica di San Marino il San Marino International Arts Festival. Al via il percorso verso la 19ª edizione.

Dopo un'edizione che ha registrato una delle più alte partecipazioni della sua storia, lo SMIAF – San Marino International Arts Festival si prepara a tornare dal 31 luglio al 2 agosto 2026, trasformando ancora una volta il Centro Storico della Repubblica di San Marino in un grande laboratorio creativo a cielo aperto.

Giunto alla sua 19ª edizione, il festival di artisti di strada conferma la propria vocazione multidisciplinare e internazionale, proponendo un programma capace di intrecciare linguaggi artistici differenti e pubblici eterogenei. Musica, arti performative, workshop, incontri, installazioni, artigianato creativo, benessere e sperimentazione torneranno ad animare il Centro Città creando occasioni di incontro, partecipazione e scoperta.



SMIAF è Trasformazione

Il tema scelto per il 2026 è "Trasformazione", una parola che racconta il cambiamento come opportunità, ricerca e crescita. Un concetto che attraversa l'arte, le persone e i luoghi, e che ben rappresenta lo spirito di un Festival che da quasi vent'anni continua a evolversi, rinnovarsi e dialogare con il proprio tempo.

Lo SMIAF nasce infatti dalla convinzione che la cultura possa essere uno strumento di connessione, capace di generare relazioni, valorizzare i territori e creare spazi di confronto aperti e inclusivi. Ogni edizione diventa così un'occasione per mettere in dialogo artisti, associazioni, professionisti, volontari, cittadini e visitatori provenienti da contesti differenti, dando vita a una comunità temporanea fondata sulla condivisione delle esperienze e delle idee.



SMIAF: I dati dell’edizione 2025 I risultati della scorsa edizione confermano la forza di questo percorso. Nonostante le tre giornate siano state caratterizzate da condizioni meteorologiche incerte, SMIAF 2025 ha registrato una partecipazione stimata di circa 27.735 visitatori, segnando una crescita del 22,63% rispetto all'edizione precedente. Anche la funivia Borgo Maggiore – Centro Storico ha evidenziato un incremento significativo, con 14.275 passaggi e una crescita dell'11,79% rispetto al 2024. Numeri che collocano la diciottesima edizione tra le più partecipate nella storia del Festival.

Il percorso verso SMIAF 2026 è già iniziato attraverso le prime call aperte dedicate ad artisti, volontari, creativi e progettualità culturali che desiderano contribuire alla costruzione del festival. Nelle prossime settimane verranno progressivamente presentati i protagonisti, le collaborazioni e le iniziative che comporranno il programma della nuova edizione; solo per dare una piccola anteprima, si parlerà di: Iguana Death Cult, Circo Bipolar, GambeinSpalla Teatro, Ermelinda Coccia, Paul Couchard e tantissimi altri.





Sponsor e Partnership del festival di artisti di strada SMIAF 2026

Fondamentale sarà, come sempre, il contributo della rete di partner, sponsor, come Marlù Gioielli, associazioni, istituzioni e volontari che ogni anno rendono possibile la realizzazione del Festival, sostenendo un progetto che continua a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per la vita culturale sammarinese e per il pubblico proveniente dall'Italia e dall'estero.

Con lo sguardo rivolto al futuro e alle nuove sfide che attendono il mondo della cultura, SMIAF si prepara a vivere una nuova trasformazione.

L'appuntamento è fissato: 31 luglio, 1 e 2 agosto 2026, nel cuore del Centro Storico della Repubblica di San Marino.



Comunicato stampa

SMIAF







