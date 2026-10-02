San Marino, Italia, Città del Vaticano e Sovrano Militare Ordine di Malta insieme in un’emissione filatelica congiunta dedicata all’Ottocentenario di San Francesco

San Marino, Italia, Città del Vaticano e Sovrano Militare Ordine di Malta insieme in un’emissione filatelica congiunta dedicata all’Ottocentenario di San Francesco.

Presso la Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco in Assisi si è svolta oggi (2 ottobre 2026) la presentazione ufficiale dell’emissione filatelica congiunta dedicata agli 800 anni dalla conclusione del cammino terreno di San Francesco d’Assisi, curata dalle quattro Amministrazioni Postali della Repubblica di San Marino, della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e del Sovrano L’emissione postale sarà disponibile a partire da domenica 4 ottobre 2026, giorno in cui la Chiesa celebra la memoria liturgica di San Francesco d’Assisi. Una data particolarmente significativa, scelta dalle quattro Amministrazioni per dare avvio alla diffusione di un’emissione che, attraverso l’arte e la filatelia, desidera rendere omaggio alla figura e alla memoria del Santo e alla sua straordinaria eredità spirituale, trasmettendo il messaggio universale di fraternità, pace e rispetto per il Creato che, a distanza di otto secoli, continua a parlare a tutti noi. Presenti alla Cerimonia il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti, in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo il Segretario Particolare Alan Gasperoni, la Vicedirettrice di Poste San Marino Isabella Bizzocchi. Il Segretario di Stato Marco Gatti ha evidenziato il valore simbolico dell’iniziativa, puntualizzando come la collaborazione tra quattro realtà sovrane e indipendenti attorno alla figura di San Francesco rappresenti un segno concreto di unità e di pace. San Marino, con la sua storia di libertà e sobrietà, si riconosce pienamente nel messaggio francescano e lo rilancia come patrimonio condiviso per le generazioni future. Alan Gasperoni ha sottolineato come questa emissione filatelica non sia soltanto un atto celebrativo, ma un ponte tra arte, fede e memoria. Attraverso la filatelia, San Marino rinnova il suo impegno a custodire e diffondere i valori universali di San Francesco, che ancora oggi ispirano il turismo della spiritualità e la valorizzazione dei cammini francescani. Forte il legame storico che unisce San Marino alla figura di San Francesco, il Santo che lungo il suo viatico, attraversò il Monte Titano portando con sé valori di libertà, sobrietà e pace, radicati nella tradizione e nell’identità della Repubblica. Ricco il corollario di attività celebrative sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Turismo da tempo impegnata nella promozione e nel consolidamento del Turismo della spiritualità, e nel sostegno di iniziative che uniscono arte, cultura e fede, e che contribuiscono a valorizzare la rete dei cammini francescani e il patrimonio storico e religioso della Repubblica di San Marino. Durante la Cerimonia, la sequenza degli interventi ha creato un tessuto narrativo che ha accompagnato il pubblico in un crescendo di significati, ad intervenire la Sottosegretaria di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), On. Fausta Bergamotto, la Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Sr. Raffaella Petrini, F.S.E., il Padre Guardiano del Sacro Convento di San Francesco, Fra Marco Moroni, la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il Sindaco di Assisi, Valter Stoppini, nonché i rappresentanti delle quattro Amministrazioni postali emittenti. Presente anche Davide Rondoni, Presidente del Comitato per le Celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco. L’emissione filatelica riproduce un celebre particolare delle Storie di San Francesco di Giotto, il “Commiato di Santa Chiara dalle spoglie di San Francesco”. La scelta delle quattro Amministrazioni di condividere non solo la medesima immagine, ma anche la ricomposizione del Cantico delle Creature attraverso i rispettivi foglietti, conferisce un forte valore simbolico e universale a all’iniziativa. Accanto all’emissione filatelica, Poste San Marino dedica all’anniversario anche la seconda emissione numismatica dell’anno: i due euro commemorativi, disponibili dal 6 ottobre 2026 nelle versioni Fior di conio (tiratura 52.000 esemplari), Proof e Reverse Proof (4.000 esemplari ciascuna). La moneta, disegnata dall’artista Fani Ivanka Taurino, raffigura la mano di San Francesco protesa verso il lupo di Gubbio, simbolo di pace e fraternità, accompagnata dal cingolo francescano con i tre voti e da motivi floreali che richiamano l’armonia della natura.

Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio:

“La filatelia e la numismatica non sono soltanto strumenti di collezionismo, ma veicoli di memoria e identità. Con questa emissione, la Repubblica di San Marino riafferma la sua vocazione a custodire valori universali e a diffonderli attraverso segni tangibili di cultura e tradizione. San Marino, con la sua millenaria storia di libertà e sobrietà, si riconosce pienamente nel messaggio francescano e lo rilancia come eredità viva per le generazioni future. È un gesto che unisce arte, fede e diplomazia culturale, dimostrando come anche attraverso un francobollo o una moneta si possa trasmettere un messaggio universale di fraternità e speranza.”

Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo:

“Questa emissione filatelica congiunta così come le celebrazioni dell’Ottocentenario rafforzano il legame tra San Marino e San Francesco, valorizzando i cammini e il patrimonio culturale e religioso della nostra Repubblica. Attraverso la filatelia e la numismatica, strumenti che uniscono arte e memoria, riaffermiamo il nostro impegno a valorizzare i cammini francescani e il patrimonio culturale e religioso, offrendo ai visitatori un’esperienza che coniuga fede, cultura e paesaggio. È un invito a riscoprire la dimensione del viaggio lento, rispettoso del creato e capace di generare connessioni autentiche tra persone e territori”.

c.s. congiunto

Segreteria di Stato per il Turismo

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

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