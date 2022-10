San Marino – Italia Fatturazione elettronica ad un anno dall’entrata in vigore

Riprende l’attività “Academy” dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio ASE-CC, che vede la partecipazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con un nuovo webinar incentrato sulla fatturazione elettronica ad un anno dalla sua entrata in vigore, fissato per il 28 ottobre p.v., alle ore 15:00 su piattaforma Microsoft Teams. Parteciperà all’evento, in qualità di Direttore dell’Ufficio Tributario, l’Avv. Davide Gasperoni. Il Dott. Giampaolo Giuliani, pubblicista de “Il Sole 24 Ore” - principale relatore del webinar, farà il punto su un intervento che ha considerevolmente facilitato le relazioni tra gli operatori sammarinesi e quelli italiani.

Lo stesso Giuliani ricorda infatti che il punto nodale dei nuovi accordi di interscambio con l'Italia si fonda proprio sull’utilizzo della fattura elettronica, fermo restando che, come anche previsto in precedenza, per le transazioni con la Repubblica Italiana, al pari di quanto avviene in Unione Europea, l’imposta sia assolta nel Paese di destinazione in cui il bene viene trasportato e consumato, alla imprescindibile condizione che il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta o un soggetto ad esso assimilato.

L’obbligo dell’emissione della fattura elettronica non solo non deve essere visto come un aggravio, ma va letto nell’ottica anche di evitare che gli operatori italiani debbano compilare il c.d. esterometro. Come precisato in altre occasioni, anche questa iniziativa si inserisce tra gli eventi, incontri, comunicazioni che ASE-CC rivolge alle comunità economiche e professionali interna ed italiana, in un’ottica di crescente comprensione reciproca e proficua collaborazione.

Gli interessati possono registrarsi compilando il form al seguente link https://www.camcom.sm/webinar-san-marino-italia-fatturazione-elettronica-ad-un-anno-dallentrata-in-vigore/

