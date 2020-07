San Marino-Italia, seduta congiunta tra commissioni Esteri

Si è tenuto oggi, in videoconferenza, un incontro congiunto tra la 3ª Commissione Permanente Affari Esteri e Comunitari del Senato della Repubblica Italiana e la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri; Emigrazione e Immigrazione; Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione della Repubblica di San Marino, convocata per condividere i valori comuni storici e politici tra i due Stati, nonché per un confronto sulle traiettorie stabilite per un armonico sviluppo delle rispettive società. L’incontro richiesto da parte sammarinese e favorevolmente accolto dalla controparte, ha consentito di valutare l’opportunità di un ulteriore rilancio della collaborazione bilaterale e delle potenzialità strategiche che uniscono i due Stati attraverso il progressivo consolidamento dei sistemi economico, sociale, commerciale, e finanziario. Il positivo confronto tra parlamentari ha richiamato i vincoli indissolubili di amicizia e di buon vicinato, particolarmente sanciti nella Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 e successive modifiche e integrazioni e sottolineato il ruolo dirimente dei rispettivi Parlamenti nell’indirizzo politico in favore di un’effettiva integrazione bilaterale. Le Parti si sono dette favorevoli ad un confronto permanente per lo sviluppo di politiche legislative e di progettualità bilaterali concrete, che possa attivarsi anche preventivamente all’adozione di disposti normativi con ricadute su entrambi gli Stati, condividendo l’esigenza di un raffronto preventivo su temi transfrontalieri che investono Stati enclave e limitrofi, quali le due Repubbliche e che coinvolgono inevitabilmente i cittadini degli Stati medesimi. Si è discusso inoltre dell'ipotesi di un aggiornamento delle intese bilaterali su tematiche già richiamate nei disposti della Convenzione italo-sammarinese del 31 marzo 1939 e successive modifiche. Non sono mancati riferimenti circa l’opportunità di rafforzare il legame strategico anche alla luce dell’attuale contingenza, che richiede un’effettiva cooperazione tra Paesi limitrofi e coinvolti dalla recente pandemia e che sollecita sforzi comuni, convergenze strategiche, solidarietà e politiche attive sul rilancio dei sistemi economico, turistico e commerciale, nel consolidamento dell’apparato bancario e finanziario. È stato altresì ribadito il sostegno da parte italiana al percorso di associazione con l’Unione Europea intrapreso dalla Repubblica, così come la cooperazione in ambito multilaterale in seno ai principali Organismi Internazionali. Nello spirito del proficuo confronto che ha contraddistinto l’incontro odierno, le due Commissioni hanno convenuto di riunirsi nuovamente per proseguire il dialogo politico e rilanciare la cooperazione interparlamentare.

