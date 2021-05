San Marino - Italia: sono 5 gli incontri bilaterali fra ministri A quelli già annunciati ieri si aggiunge il bilaterale fra il Segretario di Stato Fabio Righi e il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in programma venerdì.

San Marino - Italia: sono 5 gli incontri bilaterali fra ministri.

Come annunciato nelle giornate di mercoledì e giovedì di questa settimana una serie di incontri bilaterali tracceranno la storia delle relazioni fra Italia e San Marino, all’insegna della collaborazione reciproca e del reciproco riconoscimento. L’incontro più importante sarà quello al Quirinale fra gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Giancarlo Venturini e Marco Nicolini e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In programma, fra mercoledì e giovedì gli incontri bilaterali al Ministero Economia e Finanze, dove il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si confronterà con l’omologo ministro, Daniele Franco. A seguire, il colloquio al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fra il Segretario di Stato Luca Beccari e il Ministro Luigi Di Maio e, allo stesso orario, al Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali si incontreranno il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e il Ministro del Lavoro italiano, Andrea Orlando. I confronti politici proseguiranno nel pomeriggio con il Segretario di Stato alla Giustizia, Massino Andrea Ugolini che incontrerà la Ministra Marta Cartabia. Nella giornata di venerdì il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi incontrerà al MISE il Ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Come annunciato giovedì, a Palazzo Chigi i Segretari di Stato Roberto Ciavatta, Luca Beccari e Marco Gatti si intratterranno a colloquio con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

c.s. Congresso di Stato

