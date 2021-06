San Marino, la cena sotto le stelle della danza classica

La cena era seduta e non danzante. Ma sotto le stelle e in uno dei luoghi dove il tramonto sul Titano è più affascinante. Per la serata inaugurale del nuovo roof-garden dalla Trattoria Jole di Mara Verbena, a tavola si è seduto il gotha della danza classica mondiale. Sono saliti da Rimini, al Teatro Galli è in svolgimento la Master Class in vista della seconda edizione del Concours Rudol Noureev del prossimo luglio, tre grandi stelle del palcoscenico. Charles Jude, Etoile dell’Opéra National de Paris, erede privilegiato di Rudolf Noureev e attuale direttore del Gran Teatre di Bordeaux. Daniel Agésilas, dell’Opéra National de Paris e già direttore al Conservatoire National Supérieure de Musique et Danse de Parigi. Bernard Boucher, dell’Opéra National di Parigi e professore all’Ecole de Danse dell’Opéra National della capitale francese. Tutti loro sono infatti impegnati nelle lezioni e nelle selezioni delle giovani promesse della danza classica internazionale, che vedremo all’opera al Galli alla fine del prossimo mese nella tre giorni conclusiva della manifestazione. Ad Accompagnarli l’editore riminese Mario Guaraldi e la moglie Maria direttrice artistica del Concours Rudol Noureev. Maria Guaraldi ha segnato con la sua attività la storia della danza contemporanea in Italia, dalla classica fino alla moderna. Grazie a lei si sono esibiti per la prima volta sui palcoscenici tricolori artisti come Bob Wilson, Pina Bausch, Tadeusz Kantor, Meredith Monk. Durante la serata Mara Verbena ha consegnato a Charles Jude i francobolli che la Repubblica della Libertà aveva dedicato a Rudolf Nureyev. Il passato sodalizio tra i due, ha infatti portato da alcune delle più grandi interpretazioni dei ruoli classici offerte da Jude nella sua carriera. Infine, nei dialoghi tra commensali e Mara Verbena, la speranza che quest’incontro possa aprire la strada a una nuova stagione della danza a San Marino, con i grandi interpreti mondiali nuovamente sui palcoscenici del Titano.

c.s. Fior di Verbena

