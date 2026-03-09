San Marino: la realtà delle famiglie in difficoltà nei dati Caritas 2025

San Marino: la realtà delle famiglie in difficoltà nei dati Caritas 2025.

San Marino viene spesso percepito come un piccolo Stato dove la popolazione gode di un benessere largamente diffuso. Purtroppo, questa rassicurante immagine rischia di celare altre realtà presenti sul territorio: famiglie che faticano a sostenere le spese indispensabili per vivere, costi che negli ultimi anni hanno subito una crescita non proporzionata all'adeguamento delle retribuzioni. Si tratta spesso di nuclei familiari che non possiedono un’abitazione di proprietà e sono costretti a sostenere elevati canoni di locazione o rate di mutui per la prima casa. In prevalenza, sono nuclei monoreddito composti da un solo genitore con figli minori (45% dei casi), obbligati frequentemente a rivolgersi a Istituzioni, Enti e Associazioni per ricevere sostegno. I numeri del 2025 Nel corso dell’anno appena concluso, si sono rivolte alla Caritas Vicariale di San Marino 93 famiglie, per un totale di 224 persone:

60 residenti in Repubblica;

27 di nazionalità ucraina con regolare permesso di soggiorno;

6 domiciliate nelle zone limitrofe ai confini della Repubblica.

Quasi la totalità di queste persone si è recata mensilmente presso il Centro di Ascolto di Cailungo (via La Ciarulla, 124) per ricevere prodotti alimentari e igienico-sanitari (26.795 articoli totali), buoni spesa, farmaci da banco e capi di abbigliamento. Molte le richieste di aiuto per il pagamento di utenze, assicurazioni auto, rate del mutuo o canoni di affitto. In modo particolare: complessivamente, sono stati effettuati 2.085 interventi per un valore commerciale di € 52.075,50, con spese dirette sostenute dalla Caritas per un totale di € 7.577.

La rete della solidarietà

La Caritas Vicariale riesce a sostenere queste realtà grazie alla preziosa collaborazione instaurata con Fondazioni, Associazioni, Parrocchie e privati.

Desideriamo ringraziare:

La Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS), che nel 2025 ha donato 1.573 buoni spesa da 25 euro distribuiti ogni mese alle famiglie assistite (1 per ciascun componente) per l’acquisto di prodotti freschi (carne e verdure) non presenti nel nostro emporio e 440 buoni mensa.

La Fondazione Banco Alimentare, per l’apporto costante di alimenti a lunga conservazione tramite la colletta annuale.

La Fondazione Graziana Graziani, il cui contributo (€ 6.500) ha permesso di rifornire l’emporio di prodotti igienico-sanitari.

Prossimamente verranno discussi in Consiglio Grande e Generale progetti di legge che mirano a contrastare il fenomeno della denatalità, che colpisce molti Paesi e ha gravi ripercussioni sulla tenuta del Welfare Ci auguriamo che vengano individuate soluzioni eque per sostenere le famiglie in difficoltà ed assicuriamo la nostra disponibilità a mettere a disposizione i dati in nostro possesso e proposte concrete.

C.s. - Caritas Vicariale San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: