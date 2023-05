San Marino, le quaranta candeline di Fior di Verbena

È un compleanno importante per Mara Verbena l’apprezzata e conosciuta Flowers designer sammarinese. Esattamente il 22 maggio ‘83 s’illuminava per la prima volta la vetrina di Fior di Verbena, l’atelier del fiore, dei bouquet, delle piante, aperto a san Marino da una giovanissima appassionata del verde e della natura. È stato l’inizio del lungo viaggio di Mara Verbena, oggi vicepresidente dell’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani (Affi), nel mondo della composizione e dell’arredo floreale artistico. Un viaggio scandito da una costante crescita professionale, diventata anche avventura imprenditoriale con l’apertura nel 1993, sempre sul Titano, di Fior d’ Acqua. Quest’ultima azienda produttrice e distributrice in tutta Italia, di espositori refrigerati per la conservazione di fiori recisi e software per la gestione commerciale di negozi di fiori, scelti da decine di professionisti e commercianti del settore in tutta Italia. E in occasione dei quarant’anni d’attività di Fior di Verbena sono già in programma iniziative destinate ad arrivare fino al prossimo dicembre. Da giugno ogni mese di Fior di Verbena sarà scandito da un fiore protagonista di bouquet e composizioni speciali, offerto ad un prezzo simbolico, per permettere a chiunque di entrare nel mondo dei fiori di Mara Verbena. Si comincia con i girasoli di giugno per passare poi a gerbere, roselline e poi con tante altre proposte in chiusura a Natale. Tutti i Sabati si sorteggerà un omaggio tramite un bigliettino numerato che il cliente riceverà ad ogni acquisto. Mentre dal 17 al 19 ottobre Mara organizzerà un corso di specializzazione che trasformerà il Titano nella capitale internazionale dei fiori, con i più importanti insegnanti italiani di arte floreale, pronti a confrontarsi confronto tre giorni di studio, confronti per professionisti sulle nuove tendenze e fashion 2024 del mondo dei fiori. Stella dell’appuntamento il floral designer più importante del Centro America, il messicano Leopoldo Gomez. “Nel 1983 ero una giovane ragazza che voleva fare diventare la sua passione un lavoro, una professione fatta al meglio delle mie capacità. Se sono riuscita a farlo però, il merito va diviso alle centinaia di amici e clienti che mi seguono fin dall’inizio. Il riconoscimento più bello è incontrare una coppia di sposi, che mi chiede arredi e decorazioni floreali perché ricordano le foto del matrimonio dei loro genitori curato da Fior di Verbena. Oppure accogliere una persona che da vent’anni sceglie sempre un nostro bouquet per un suo anniversario – spiega Mara Verbena – Inoltre, grazie al mio lavoro sono entrata in contatti anche il mondo dello spettacolo, del cinema, della cultura, dell’imprenditoria e ho sempre cercato di tramutarli nella possibilità di fare conoscere San Marino, la sua bellezza e le grandi opportunità che offre, a chi la incontra”. Del resto, i primi anni di attività di Mara Verbena sono stati segnati da studio, stage, premi e diplomi internazionali in composizione e arredo floreale. Se la sua capacità professionale, il suo gusto e la sua capacità di anticipare le nuove tendenze del floral design, sono state la chiave dei suoi primi successi, il punto di svolta arriva alla fine degli anni ’90. Partecipa a importanti trasmissioni televisive, organizza a San Marino per 12 edizioni consecutive la kermesse sulla cultura dei fiori, del verde, della sostenibilità ambientale, “Florea”. Tra i molti impegni, viene chiamata a curare gli arredi floreali di set cinematografici, Il biopic sulla principessa di Monaco interpretata da Nicole Kidman, di serie TV, “La famiglia Gambardella” di Rai 3, fa corsi di composizione floreale nella casa del Grande Fratello e a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, cura le mis floreali della signora Coriandoli. Per quattro anni dirige il team di professionisti incaricati di decorare palco ed esterni del teatro Ariston per il Festival di Sanremo e lo scorso dicembre quello del Concerto di Natale per la Pace in Vaticano, appuntamento già rinnovato anche per la prossima edizione della manifestazione.

