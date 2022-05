Domenica 8 maggio l’Associazione Fratellanza San Marino-America presenta la 1^ edizione del SAN MARINO LINCOLN DAY per celebrare un evento storico di straordinaria importanza come quello della lettera scritta dal 16° e probabilmente più amato Presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, il 7 maggio 1861 in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza onoraria conferita al Presidente dai Capitani Reggenti Gaetano Belluzzi e Costanzo Damiani (scritta il 29 marzo 1761). L'evento è patrocinato dalle Segreterie di Stato per il Turismo, per l’Industria, per gli Affari Esteri, per l'Istruzione e la Cultura, dal Consolato Generale USA di Firenze, dallo Stato dell’Illinois e dal Lincoln Funeral Coalition ed è organizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali, l'Ufficio Segreteria Istituzionale e l'Ufficio Turismo. La Fratellanza, che opera in territorio per dare assistenza ai cittadini americani-sammarinesi sin dal 1978, per la prima volta ricorda, con una cerimonia ufficiale, l’evento che ha visto uno scambio epistolare fra le più alte cariche della Repubblica più piccola e antica e una della nazioni più grandi al mondo. “GREAT AND GOOD FRIENDS”, Grandi e Buoni Amici, le parole con le quali inizia la lettera di Lincoln, sottolineano il sentimento di grande rispetto nei confronti della nostra piccola Repubblica, che lasciò senz’altro esterrefatti i Capitani Reggenti e tutto il popolo sammarinese. Nel 2015, in occasione del 150° anniversario della morte di Lincoln, il Lincoln Funeral Coalition è stato promotore di una rievocazione storica del funerale di Lincoln, a Springfiield, Illinois, casa natale di Lincoln, dove è tutt’ora sepolto nell'Oak Ridge Cemetary, curata nei minimi dettagli, con abiti e oggetti d’epoca. San Marino ha avuto l’onore di accogliere nel 2017 Katie Spindell, Presidente del LFC che, ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti, portò in dono una bandiera americana sventolata sulla tomba di Lincoln. Il rapporto di amicizia con Katie Spindell era nato grazie ad un incontro con un gruppo di sammarinesi in visita nella città di Springfield nel 2014. L’importanza di questo avvenimento è rimarcata anche dalle molteplici emissioni filateliche e numismatiche (francobolli emessi il 7/4/1938 e 1/7/1959 e moneta da 10€ emessa nel 2015). Programma - ore 10.30 Atrio di Palazzo Pubblico Cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità Sammarinesi e Americane (ingresso contingentato). - ore 11.15 Palazzo Pubblico Inaugurazione dell’esposizione della trascrizione della lettera dei Capitani Reggenti, della lettera originale di Abramo Lincoln (gentilmente concesse dall’Archivio di Stato) e della teca con bandiera americana donata nel 2017. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico dall’8 al 15 maggio. Sarà presente anche un impersonator di Abramo Lincoln in abito d’epoca, con il quale si potranno scattare foto e selfie. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube e sul sito di San Marino RTV, media partner dell’iniziativa, che realizzerà anche uno speciale TV dell’evento.

Hashtag #SanMarinoLincolnDay