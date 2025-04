La Fratellanza San Marino-America, presenta, in collaborazione con il Museo del Francobollo e della Moneta della Repubblica di San Marino “SAN MARINO LINCOLN DAYS”, in programma dal 4 maggio al 14 settembre al Museo del Francobollo e della Moneta, in P.tta Garibaldi, San Marino Città. L’evento è patrocinato dalle Segreterie di Stato Affari Esteri, Istruzione e Cultura, Industria Artigianato e Commercio, Turismo e con il supporto degli Istituti Culturali e Ufficio Turismo. Verranno esposte le copie della lettera scritta dai Capitani Reggenti ad Abramo Lincoln nel 1861 e della lettera di risposta del Presidente Americano. Grazie a questa nuova collaborazione, il MFM integrerà la mostra con materiale filatelico e numismatico che lega San Marino agli Stati Uniti, come lo sbarco sulla luna, il bicentenario USA, francobolli e monete dedicati a vari presidenti come Roosevelt, Kennedy, oltre a Lincoln stesso. Si potrà inoltre visionare il percorso permanente allestito all’interno del museo, riguardante gli Stati Uniti d’America. Domenica 4 maggio alle ore 15:00, inaugurazione alla presenza delle autorità e a seguire (dalle ore 15:15 circa), in collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese, in P.tta Garibaldi si svolgerà un concerto con un quartetto composto da 3 archi e piano, che presenterà un repertorio dedicato, con l’esecuzione di brani iconici americani e sammarinesi/italiani. L’appuntamento di SAN MARINO LINCOLN DAYS, nato nel 2022 e giunto alla 3^ edizione, rappresenta per la Fratellanza e per tutti i cittadini americani/sammarinesi - che ricordiamo sono circa 4.000 - un importante appuntamento per ricordare un grande avvenimento storico per San Marino, che ha visto protagonista Abramo Lincoln, uno di più amati Presidenti degli USA, che con la sua lettera ha di fatto aperto i rapporti fra la nostra piccola Repubblica e gli Stati Uniti d’America, che continuano tutt’oggi nel segno dell’amicizia. La cittadinanza è invitata a partecipare. Video della Cerimonia a Palazzo del primo SM LINCOLN DAY 8.5.2022 a cura della San Marino RTV - https://youtu.be/PhcwBpR5S-Y