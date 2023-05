San Marino Lions Club incontra i Club gemelli

Il Lions Club San Marino Undistricted ha ospitato a San Marino i Lions Club Bologna Irnerio e Rimini Host con i quali è in atto un solido gemellaggio. La giornata ha preso avvio dalla visita guidata a Palazzo Graziani dell’esposizione, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, in cui vengono esposti lavori grafici che hanno per tema “Architettura Sospesa”. Luca Zanotti ha illustrato le affascinanti realizzazioni tecniche che hanno incantato i membri Lions stupendoli come fantasie infantili possono diventare una reale occasione di spazi a dimensione d’uomo integrati nella natura. La visita è proseguita con la mostra “Faces” a cura dell’artista Sara Pasquali che ha realizzato opere di pittura che raffigurano volti femminili in varie declinazioni e in una serie di tonalità realmente ammalianti. La visita a Palazzo Graziani si è conclusa con la esposizione di fotografie “American Gold” scattate a New York da Simone Maria Fiorani che, con le sue inquadrature, ha saputo evidenziare, in una tonalità aurea del tutto inusuale ma di estremo impatto visivo, gli edifici più rappresentativi della città più dinamica al mondo. Infine i partecipanti si sono spostati in Piazzetta Garibaldi, al Museo Filatelico e Numismatico di San Marino, recentemente inaugurato, che ospita le più significative collezioni di monete e francobolli emessi dalla Repubblica di San Marino. Guida d’eccezione è stato il Dott. Mario Marchioni, responsabile dei Musei di Stato della Repubblica di San Marino, che ha illustrato i passaggi storici e, per tanti versi innovativi, della numismatica e della filatelia sammarinese. Marchioni ha evidenziato come San Marino sia stato la prima nazione al mondo ad adottare i foglietti di francobolli e i francobolli a forma triangolare. Ha poi ricordato come ben due serie di francobolli sono state dedicate al Lions Club, quella del 1960 in cui si celebrava la fondazione del Lions Club San Marino Undistricted e quella del 2010 in cui si festeggiava la ricorrenza dei 50 anni dalla fondazione. E’ stato sottolineato come le monete e i francobolli da sempre vogliono veicolare un messaggio da parte dello Stato e per questa importante funzione San Marino ha frequentemente commissionato a importanti artisti i bozzetti di diversi francobolli e monete. La giornata si è conclusa al Grand Hotel in una conviviale in cui il presidente del Lions Club Bologna Irnerio, Marco Buscaroli, e la Presidente del Lions Club di Rimini Host, Carla Amadori, hanno espresso i più sentiti apprezzamenti per lo svolgimento della giornata e per le importanti esposizioni visitate, augurando a questo gemellaggio una proficua e lunga collaborazione. Il presidente del Lions Club San Marino Undistricted, Silvano Di Mario, ha concluso la giornata auspicando che nei prossimi anni la collaborazione tra i Club gemelli possa tradursi in un Service congiunto per dare più organicità e finalità alla amicizia che da diversi anni lega i Club Bologna Irnerio e Rimini Host a quello di San Marino Undistricted.

