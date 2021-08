San Marino Magic Circus: domenica sera lo show “Incanto”

Grande giornata di apertura ieri di San Marino Magic Circus: il circo piace molto al pubblico che ha premiato l’inedito evento non solo con gli applausi al termine di ogni performance ma anche con le presenze: numerose sin dal pomeriggio, in un centro storico arricchito da tanti eventi diffusi, distanti nello spazio e cadenzati nel tempo, ma uniti dal comune obiettivo di regalare attimi di leggerezza. Non sono mancati i clown, gli acrobati, gli spettacoli itineranti e gli imbonitori ad attrarre l’attenzione dei curiosi; partecipata anche la scuola circo per bambini così come la mostra di Giancarlo Bomba, visual director dell’evento, presso la Smart Lounge: “Circus Istants” una personale fotografica che racconta il circo con lo sguardo di uno street photographer. Grazie alla partecipazione di un pubblico così entusiasta come quello di ieri sera, oggi e domani gli spettacoli saranno intensificati, in particolare gli “Ologrammi in 5D” in piazza Sant’Agata in programma solo per la serata di oggi. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili nei 3 punti info presso il Cantone Panoramico (accanto alla funivia), a Porta della Fratta e a Porta San Francesco e sui social @sanmarinomagiccircus e @visitsanmarino.

Cs Ufficio del Turismo

