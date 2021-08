San Marino Magic Circus: il circo in piazza dal 20 al 22 agosto a San Marino

San Marino Magic Circus: il circo in piazza dal 20 al 22 agosto a San Marino.

Oltre 40 artisti di fama internazionale, detentori di primati da Guinness World Record e volti noti della tv si incontreranno a San Marino dal 20 al 22 agosto prossimi per San Marino Magic Circus, il festival delle arti circensi ideato e diretto dal celebre illusionista Ottavio Belli, noto al pubblico per le sue apparizioni televisive e pluripremiato in Cina, unico italiano ad aver ricevuto il premio per l’eccellenza e la qualità dei suoi spettacoli. Nel 2014, in Brasile, ha creato e realizzato un numero straordinario: l’apparizione di una Ferrari su un palcoscenico interamente circondato dal pubblico e oggi a San Marino vestirà il duplice ruolo di direttore artistico ed artista. L’evento presentato questa mattina in conferenza stampa giunge a San Marino grazie al supporto della Segreteria per il Turismo, dell’Ufficio del Turismo e di USOT. “San Marino Magic Circus è un evento inedito che va a creare un mix tra arte circense e illusionismo, da una parte, e cornice del Centro Storico, dall’altra, con l’intento di dare un’offerta nuova da punto di vista dell’intrattenimento e dello spettacolo, considerando anche che nel circondario non ci sono eventi di questo genere e dunque abbiamo ravvisato un buon potenziale attrattivo” evidenzia Nicoletta Corbelli, dirigente dell’Ufficio del Turismo. “E’ stata accolta con favore la sollecitazione pervenuta da USOT di dare spazio a questa nuova proposta, che vede il nome di Ottavio Belli come direzione artistica, per creare un evento che ambisce a dimostrare come il circo possa diventare una attrazione che suscita interesse in un contesto come quello di San Marino”, precisa il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura, Filippo Francini. “Sono onorato di essere a San Marino.” ha replicato Ottavio Belli, attualmente l’illusionista italiano di maggior successo all’estero, “Ritengo che questa Repubblica sia una cornice magica naturale per ogni tipo di arte e ancora di più per quella circense che, da sempre, lega sogno, magia ed emozione. Porteremo la storia del circo di tradizione al fianco di quello del futuro, torneremo nelle piazze con trampolieri e imbonitori, clown e comici, maghi e personaggi eroici.” A metà fra sogno e realtà il San Marino Magic Circus presenta in Repubblica anche il circo del futuro, quello degli ologrammi in 5D. “Il mondo dello Spettacolo ha visto, negli ultimi anni, profondi cambiamenti” spiega così la nuova attrazione Ottavio Belli. “L’utilizzo delle nuove tecnologie ha radicalmente modificato il rapporto con il pubblico, sempre più desideroso di assistere ad effetti speciali innovativi e all’avanguardia. Una delle novità più interessanti, in tal senso, riguarda l’utilizzo di Ologrammi in 5D al posto degli animali. L’innovazione delle tecniche, le apparecchiature e le immagini realistiche rappresentano il futuro del circo.”. Due spettacoli diversi quelli portati a San Marino: uno dedicato agli animali esotici, quelli tipici degli spettacoli circensi, un secondo, unico in esclusiva, che permette al pubblico di provare l’emozione di un acquario in 5D. Futuro ma anche tradizione delle arti circensi, riportate nei luoghi d’origine ovvero le piazze. Saranno infatti le location più suggestive e le contrade del centro storico ad accogliere per tre giorni dalle 17 alle 24 gli spettacoli che regaleranno sorrisi, emozioni e magia al pubblico. La manifestazione ravviverà dal 20 al 22 agosto il centro storico, dalle 17.00 alle 24.00 per terminare con il main show la domenica sera a Campo Bruno Reffi. “Incanto” è il titolo del galà del circo che vedrà Ottavio Belli nel duplice ruolo di direttore e di artista insieme ai suoi amici e colleghi: Enzo Polidoro e Didi Mazzilli, direttamente da Zelig e Colorado Cafè, Gabriel Dell'Acqua, il verticalista che a soli 10 anni ha vinto l’oro al Festival del Circo d’Italia e al Festival Russo e ha ottenuto una vera e propria ovazione a Tu Sì Que Vales; Donald e Vanessa Niuman, lanciatore di coltelli e showgirl ben noti sul piccolo schermo. A completare lo show il giocoliere detentore di oltre 50 world record nella sua categoria Willy Colombaioni, discendente di ben due famiglie circensi, i Colombaioni clown del Circo Togni, e gli Orfei, famiglia di circo da sette generazioni, Caroline Niemen, acrobata ed antipodista (giocoliere con i piedi) dalle grandissime capacità artistiche e lo spericolato equilibrista Josh Adami. Ad arricchire questa tre giorni di tanta desiderata leggerezza i clown, gli acrobati, gli spettacoli itineranti, la scuola circo per bambini e la mostra di Giancarlo Bomba, visual director dell’evento, presso la Smart Lounge: “Circus Istants” una personale fotografica che racconta il circo con lo sguardo di uno street photographer. Lo spettacolo, prodotto e distribuito a San Marino da Trends, è ad ingresso gratuito; il programma in continuo aggiornamento è online su www.sanmarinomagiccircus.com

c.s. Ufficio del Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: