San Marino–Malta: rafforzati i rapporti parlamentari nel segno di cooperazione e integrazione europea.

Si è svolta, nell’odierna giornata, la visita ufficiale dell’On. Angelo Farrugia, Presidente della Camera dei Rappresentanti di Malta accompagnato da una delegazione parlamentare e dall’Ambasciatore di Malta presso la Repubblica di San Marino. Il Presidente del Parlamento e la delegazione maltese sono stati ricevuti in udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli i quali, in occasione del trentesimo anniversario dell’elevazione dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, hanno inteso rimarcare i sentimenti di sincera amicizia e fervida collaborazione nelle più autorevoli sedi internazionali ma anche di condivisione dei valori e dei principi che confermano un’identità di vedute a favore della pace e del rispetto dei diritti fra Popoli e Nazioni. La Ecc.ma Reggenza ha altresì espresso sincero apprezzamento per la lectio magistralis pronunciata dall’On. Farrugia sul ruolo di Malta quale Paese membro dell’Unione Europea e sul contributo dei Piccoli Stati nel raggiungimento degli obiettivi europei di democrazia, stabilità e progresso, nonché per aver espresso il pieno sostegno di Malta rispetto al cammino intrapreso dal nostro Paese per una maggiore integrazione con l’Unione. Nell’occasione, la Reggenza ha accolto con favore la firma del Memorandum d’Intesa tra i Parlamenti dei due Stati, nato con l’obiettivo di rendere ancora più efficace la cooperazione tra le due istituzioni parlamentari, con la promozione di attività congiunte per la definizione di obiettivi comuni. Il Memorandum, firmato alla presenza della Ecc.ma Reggenza e dell’On. Farrugia dai Consiglieri Michele Muratori e Antonella Mularoni - appositamente designati dall’Ufficio di Presidenza – e dai membri della Camera dei Rappresentanti di Malta Edward Zammit Lewis e Beppe Fenech-Adami, interpreta la volontà condivisa di rilanciare l’impegno per una sempre più intensa e fattiva collaborazione tra i due organi legislativi. Con l’odierna firma, i due Parlamenti hanno sottolineato l’importanza di costruire una rete di confronto costante valorizzando lo strumento della diplomazia parlamentare e favorendo occasioni di dialogo e di scambio tra i due Stati. Proprio a seguito della firma, si è tenuto nella Sala del Consiglio Grande e Generale un incontro tra le delegazioni parlamentari, cui hanno preso parte gli Onorevoli Zammit Lewis e Fenech-Adami rispettivamente Presidente e membro della Commissione Affari Esteri ed Europei di Malta, ed una delegazione della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri della Repubblica di San Marino. L’incontro ha costituito l’occasione per strutturare nuove opportunità di confronto parlamentare e di interscambio di conoscenze e procedure proprio partendo dal prezioso contributo fornito da Malta nell’esperienza maturata quale Paese membro dell’Unione Europea dal 2004. L’odierna visita conferma pertanto la volontà di proseguire una collaborazione tra i due Paesi - da sempre fattiva in tutte le sedi internazionali - e rilanciare in modo concreto il rapporto bilaterale, al fine di realizzare progetti ed iniziative congiunti a beneficio dello sviluppo di entrambi i Paesi.



