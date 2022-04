San Marino, Mara Verbena Console Onoraria del Messico nella Repubblica della Libertà

Primo impegno ufficiale per la neo Console Onorario del Messico a San Marino, Mara Verbena. L’imprenditrice sammarinese ha infatti partecipato ieri, per la prima volta nella sua veste di rappresentante diplomatico, alla cerimonia d’investitura dei nuovi Capitani Reggenti della Repubblica della Libertà, svoltasi ieri a Palazzo Pubblico. Mara Verbena ha legato la sua vita professionale e imprenditoriale sammarinese al mondo e alla cultura di fiori e natura. È una delle flower designer più apprezzate sul Titano e in Italia. “Ieri ho assunto un incarico di cui mi sento estremamente onorata e a cui riserverò il massimo impegno. Il momento storico che stiamo vivendo ci chiede di costruire relazioni sempre più solidi con altri Paesi e popoli. Il mio compito sarò quello di avvicinare ancora di più il Messico e San Marino, dal punto di vista dei legami culturali, commerciali ed economici”, spiega Mara Verbena. “Devo ringraziare l’ambasciatore del Messico in Italia e San Marino Carlos García de Alba Zepeda per avermi conferito quest’importante incarico e per la fiducia accordatami. Il mio grazie va anche a un mio grande amico messicano Patrick Devlyn grande imprenditore che oggi ricopre, a sua volta, in Messico il ruolo di Console per San Marino. Il rapporto con lui mi ha fatto scoprire una Paese straordinario e che oggi rappresento nella mia San Marino”, conclude Mara Verbena. E già nei primi giorni della prossima settimana arrivano i primi appuntamenti diplomatici e commerciali per Mara Verbena. Accompagnerà l’ambasciatore del Carlos García de Alba Zepeda nella sua visita ufficiale sul Titano. Una fitta agenda di visite istituzionale e riunioni in alcuni delle più importanti imprese ed aziende sammarinesi.